Calça envelope: da moda praia ao look de escritório

Tecidos soltinhos e frescos são ideais para dias mais quentes e looks confortáveis. A calça envelope, aquela transpassada, consegue unir essas características, motivo pelo qual se transformou em um dos modelos mais buscados na temporada de primavera e verão. Com várias possibilidades de estilo, elas são escolhas interessantes da praia ao escritório.

A calça envelope, também conhecida como wrap e pareô, pode ter as pernas mais abertas, como uma pantalona, ou mais afuniladas. Outra inspiração vem do Sudeste Asiático, com o modelo thai de calça. Abaixo, você descobre a versatilidade deste modelo em 7 looks!

Fresca e descolada

Unir conforto, leveza e estilo é para poucos, mas temos um look que sintetiza isso. Não é preciso investir em itens pesados, exagerados ou diferentões para ficar estilosa. Muitas vezes, esse sentimento vem quando estamos básicas e confortáveis. Diz que essa foto não transmite isso? Lookinho ótimo para o verão.

Chique sem perder o estilo

Se o item anterior foi despojado até demais, esse tem outra pegada. A calça envelope em tecidos nobres, como seda, cetim e linho, deixam o visual mais elegante, mas ainda assim criativo.

Cores sólidas também são boas pedidas para quem quer um visual mais polido, como vemos na imagem acima. Ao contrário das versões estampadas ou muito molinhas, que remetem ao boho, versões lisas e com um pouco de estrutura conversam com estilos variados.

Calça envelope estruturada? Tem também!

Há também as versões mais estruturadas e com pernas afuniladas, diferente do que vimos nas outras imagens. Funciona bem para looks mais arrumadinhos, seja para um jantar ou para o escritório.

No look acima, a calça envelope lembra a alfaiataria tradicional, com uma modelagem que vai facilmente para o ambiente coorporativo. A regata poderia ser substituída por uma camisa fina, que deixaria a produção ainda mais apropriada.

Versátil em todos os sentidos

Há alguns modelos que podem ser usados como calça, bermuda, vestido ou macacão. A versatilidade em forma de roupa. Veja um vídeo ilustrando as possibilidades:

Moda praia

Pegando o gancho no vídeo acima, a calça envelope é excelente para viagens ao litoral. Dá para usar como saída de praia, fazer virar um vestido e emendar em uma festa de piscina, entre outras possibilidades. Estampas tropicais ou tecidos transparentes, aqui, são muito bem-vindos.