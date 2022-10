Calça wide leg: 5 looks com o modelo de barra ampla que é tendência

Atualizado em 24 out 2022, 12h55 - Publicado em 25 out 2022, 08h37

Por Raíssa Basílio Atualizado em 24 out 2022, 12h55 - Publicado em 25 out 2022, 08h37

A calça wide leg segue como uma das principais tendências de moda, podendo ser encontrada nos mais diversos tecidos, do jeans à alfaiataria. Caracterizada por sua barra ampla e modelagem solta, a peça é confortável e consegue unir o moderno ao clássico. Este modelo foi popular nos anos 1990 e voltou com tudo.

Democrática, a calça – que se diferente da flare por ser soltinha desde a cintura – tem tudo para continuar em alta nas próximas temporadas e com essas 5 inspirações fica fácil entender o porquê.

Jeans wide leg

A wide leg jeans foi a que mais fez sucesso, especificamente no Tiktok. Ganhou até uma versão em meme diretamente do universo dos Looney Tunes, isso porque o Patolino já apareceu usando a peça, que ficou popularmente conhecida na internet como calça de shopping. De fato, por ser mais soltinha, garante conforto e é ótima para usar o dia todo, sendo não apenas confortável, mas também estilosa.

Calça wide leg de alfaiataria

O modelo em alfaiataria dá uma repaginada nas peças que trazem esse corte, mais reto e ajustado ao corpo. Estruturada e com a boca larga, a calça wide leg transita do escritório aos ambientes mais casuais, ornando com tênis, camisetas e outras roupas que fogem desse visual mais sério e arrumadinho.

Calça wide leg de couro

A wide leg é encontrada também em tecidos que imitam couro. Se a versão em alfaiataria é sóbria e sofisticada, aqui ela surge em uma pegada moderna. O modelo em couro fake conversa bem com saídas noturnas e eventos mais arrumadinhos – que permitam um toque contemporâneo, claro.

Calça wide leg estampada

Esse tipo de calça vem em versões estampadas, abrindo espaço para looks criativos. Há modelos em jeans com estampa e outros tecidos, o que facilita na hora de combinar com t-shirts, top cropped e camisas.

Calça wide leg colorida

Calças wide leg coloridas são ótimas alternativas para expressar criatividade nas produções, como citamos acima. Com versões em alfaiataria, funcionam para tirar aquele tom sóbrio e clássico de roupas de escritório, festas e casamentos. Nada como uma pitada de cor para mudar o visual.