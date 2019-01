View this post on Instagram

Diretamente do clipe da Anira! 😂😂 Me achany com esse kit verão da 📍@laybolsas ! Se antes eu já gostava de pochete, as viseiras também passaram a ser minhas queridinhas. Essa foi uma das fotos que fizemos para divulgar os produtos dela, mas mais do que pedir aquela valorizada, essa foto é pra te contar do #sorteio que estamos fazendo em parceria! Você também pode ganhar um combo #pochete + #viseira. É só concorrer ao sorteio que está um post antes desse! Magina tu no carnaval?!?!?! O mais legal é que quem ganhar, pode escolher a cor que quiser, mas vai lá pra ver! Se eu contar, vocês já vão saber de tudo. Boa sorteee! . . . . . #omgprecinho #riodejaneiro #tijuca #duquedecaxias #fashion #tendência #achado #dica #lookdodia #verão #moda #model #praia #summer2019 #summer #instafashion #instablogger #carioca #rj #errejota #praiana #hithelookface #meninaxcariocax