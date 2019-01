Alerta tendência: chapéu de palha é o novo queridinho dos famosos

Usado há anos por muitas mulheres que querem se proteger na praia, o chapéu de palha voltou com tudo nesse verão. E o mais legal: ainda que seja unissex, foram os homens quem mais aderiram à moda do chapéu de surfista, surf ou tailandês.

Com uma aba mais reta e resistente que os usuais, o chapéu tailandês, que cm certeza você já viu algum amigo usando, protege do sol e é a promessa de tendência para o verão das praias.

O tom rústico do acessório de topo reto também chamou atenção de muitos famosos. Surfistas ou não, os artistas esbanjaram do chapéu de palha e as fotos no Instagram pipocaram.

Mesmo sendo um pouco menos delicado que os de topo arredondado, o modelo tailandês já foi combinado com biquínis, saídas de praia, maiôs, roupas mais levinhas, bermudas e sungas.

Inspirado no modelo tradicional que os agricultores tailandeses usam, muitos amaram a tendência pela característica extra que acompanha. Em cada chapéu, uma cordinha dá um charme especial. Ela é usada para sustentar o acessório nas costas, para aqueles momentos em que a proteção já não se faz mais necessária.

Confira alguns dos famosos que mostraram todo seu estilo usando o modelo surf nas férias de verão:

