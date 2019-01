Cortes para cabelo curto que vão bombar em 2019

O início de um novo ano é sempre propício para pensarmos em mudanças – incluindo de visual. E para inspirá-la a renovar o corte de cabelo, o cabeleireiro e coordenador técnico da Taiff Douglas Moura, de São Paulo, destaca algumas tendências. Confira!

–Short bob

Este é um corte para quem prefere um estilo mais alinhado, liso ou com leves ondas, pois diminui o volume do cabelo. Indicado para rostos triangulares, ovais ou redondos, com franja diagonal, o que proporciona um caimento perfeito dos fios. Outra vantagem é a estilização, que pode ser lisa, feita com chapa, ou ondulada, com modelador de cachos.

Blunt bob

As linhas retas marcam a identidade desse corte, que deve ser preciso, ideal para rostos longos, retangulares e ovais. Para reforçar a modernidade do look, o ideal é criar beachwaves (ondas a partir do comprimento com pontas lisas), esculpidas com modelador de cachos.

Shag Hair

Ideal para cabelos cacheados e para quem busca um estilo mais fashionista. Com franja marcada e cheio de desconexões, é fica bem em rostos quadrados, ovais e triangulares. Para manter o corte, é ideal preservar a forma dos cachos com um bom finalizador e secar com difusor.