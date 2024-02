Shorts elegantes para o verão; Roube o Look

A bermuda é tendência no Verão 2024. Seja curta, colorida, folgada ou basiquinha, ela vai com tudo (e todos). A versatilidade, o conforto e a possibilidade de demonstrar sua personalidade, não importa qual ela for, permitem aos shorts encontrar admiradoras dos mais variados estilos e alcançar os mais diversos eventos.

Essa história, porém, não é de agora. No século 15, os homens da nobreza começaram a vestir calças curtas em estações mais quentes.

Calções de cintura alta, com comprimento até os joelhos e enchimento, acompanhados de meias longas, eram a principal escolha. Foi apenas no século 20 que as mulheres puderam acrescentar o modelo ao guarda-roupa, graças aos esportes.

Nos anos 1970 e 1980, o bottom finalmente ganha as ruas e o dia a dia de milhares de pessoas para fornecer frescor e diversão a quem colocar as pernas para jogo. Hoje, separamos três visuais incríveis com a peça neste Roube o Look.

Zendaya usa produção composta por shorts elegante e sexy

O cerne da estética de Zendaya é sua originalidade. Conhecida por interpretar papéis importantes em Euphoria, Homem Aranha: Sem volta para casa e Duna, a atriz tem um estilo marcado pela mistura de casual chic, grunge dos anos 1990 e glamour das passarelas.

E por falar em combinações inesperadas, ela não tem medo de unir mundos distantes. De maneira habilidosa, a artista mescla peças novas e velhas, vendidas por preços altos ou acessíveis, com aparência delicada ou mais assertiva. O resultado é uma brilhante capacidade de demonstrar ao mundo a complexidade por traz de suas roupas.

Não à toa, rapidamente se transformou em uma das personalidades favoritas no universo fashion. Uma aposta bastante interessante e ousada da artista foi o macacão transparente junto ao blazer brilhante e um shorts de alfaiataria.

Para ficar a cara do verão com shorts soltinho

Nada melhor que propor uma combinação simples, leve e solta com peças criadas originalmente para aparentar rigidez. Até porque, qual é a maneira mais eficiente de criar um estilo próprio do que vestir roupas que, juntas, são inusitadas?

A escolha da alfaiataria, normalmente utilizada em ambientes mais sérios, como trabalho, em um look para passeio que também conta com top e sandália tratoradas, é interessante para variar o visual do dia a dia.

Visual colorido e listrado com short e camisa

Lelê Burnier é um ícone fashion do mercado de influência brasileiro. Sua autenticidade é reconhecida na internet, assim como sua coragem para apostar em roupas coloridas, contrastantes e divertidas em qualquer lugar que ela resolva pisar.

A divisão da camisa marcada por duas estampas diferentes, além do shorts vibrante e azul, é mais do que a cara do verão: é uma escolha para quem vê nas roupas uma maneira de expressas sua própria criatividade, assim como a Lelê.