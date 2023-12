Descubra as cores do verão e Roube o Look

Não houve tempo para respiros: o verão 2024 chegou com tudo! Desde setembro, quando a temporada de moda internacional foi encerrada, o estudo sobre as tendências das próximas estações ganhou novo fôlego. Neste Roube o Look, você acompanha em primeira mão quais são as cores do momento mais ensolarado do ano.

Vermelho, por favor

Quem acompanha o calendário de moda sabe que o vermelho tem ganhado destaque por onde passa – passarela, streetstyle e por aí vai.

O melhor é a possibilidade de combiná-lo com o azul para criar um visual divertido e criativo. Se esfriar por aí – certezas não existem quando o assunto é temperatura no Brasil –, a última cor pode vir em uma jaqueta. Caso contrário, uma camiseta também funciona bem!

Azul bebê também é tendência

O combo camisa social com saia de couro tem tudo para brilhar, especialmente quando a primeira é azul bebê, uma variação que apareceu nas criações das maisons.

A sapatilha, tendência inesquecível que brilhou nos últimos meses, ao lado de uma bolsa espetacular, torna o look muito mais completo.

Cinza merece destaque

Trabalhar no escritório com roupas formais é uma exigência para parcela dos brasileiros, independentemente do calorão.

Os tons mais claros ajudam a reter menos calor, tática para diminuir a quentura quando se está usando alfaiataria, por exemplo. O cinza, nesse caso, pode ser uma estratégia, ainda mais depois dele se tornar uma possível tendência.