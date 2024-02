Moda da novela Renascer valoriza a brasilidade; Roube o Look

Qualquer amante da moda sabe que a escolha de uma roupa é também a escolha de uma narrativa. Não seria diferente com a novela Renascer: figurinos coloridos e confortáveis servem de apoio para contar uma história que atravessa gerações.

A obra original é datada em 1993 e concentra sua narrativa na relação de um pai e um filho depois que a mãe morre no parto. Para o entusiasmo dos fãs, o remake chegou em 22 de janeiro e tem apresentado roupas bastante fiéis à primeira versão. Neste Roube o Look, trouxemos algumas das composições para você se inspirar.

Cada detalhe importa no figurino de Renascer

Maria Fernanda Cândido retornou às novelas após 7 anos longe das telinhas, interpretando Cândida na primeira etapa de Renascer. A personagem é a salvadora de José Inocêncio, quem doa suas terras para o protagonista começar seu império de cacau.

Para representar uma mulher firme e decidida, a equipe elegeu roupas clássicas e em tons sóbrios. A camisa de linho vai de encontro com a local onde a novela se passa, Ilhéus, pela capacidade do tecido de deixar a circulação de ar acontecer mais naturalmente. Assim, acaba dando a dimensão ao público do clima sem precisar dizer que está quente.

Maria Santa, de Renascer, faz o enredo!

A atriz Duda Santos dá vida à Maria Santa, uma das personagens centrais para a trama. Com o ciúme doentio do pai e o incentivo ao recato por parte da mãe, Santinha cresce na absoluta ignorância, sabendo pouco sobre a vida, principalmente na esfera íntima, e sendo forçada a esconder seu corpo para “evitar desejos nos homens”.

Quando se apaixona por José Inocêncio (Humberto Carrão) e beija o personagem, ela acredita ter ficado grávida graças ao beijo, confessando aos pais, que a expulsam de casa. Sem ter para onde ir, encontra ajuda na cafetina Jacutinga (Juliana Paes) e, depois, acaba se casando e tendo filhos com José. No entanto, ela perde a vida em um parto.

Para representar a bondade e inocência da Maria Santa, os figurinistas optaram por roupas leves e coloridas, que ganham complexidade conforme o avanço da obra.

Para Jacutinga, de Renascer, aplicações e cores vibrantes nos figurinos

Jacutinga, a dona do bordel mais conhecido da cidade, é interpretada por Juliana Paes nas duas etapas na novela das 21 horas. Na segunda, inclusive, ela aparece envelhecida, sem abandonar a vaidade, sempre como uma mulher que sabe do seu poder, tem consciência sobre o próprio corpo e conhece seus direitos.

Uma personagem tão complexa exige um figurino tão complexo quanto. Não à toa, a preferência é pelo uso de acessórios e roupas extravagantes, com aplicações, cores e elementos que tragam a ideia de uma pessoa vaidosa e sábia.