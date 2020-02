Sem dúvida, Jodie Turner-Smith foi a mais bem-vestida do BAFTA 2020

Radiante! Não existe melhor palavra para definir Jodie Turner-Smith no tapete vermelho do British Academy Film Awards (BAFTA), premiação que aconteceu no último domingo (2), no tradicional Royal Albert Hall, em Londres. Gravidíssima, a atriz estava acompanhada do namorado, o também ator Joshua Jackson, o eterno Pacey de “Dawson’s Creek”.

Uma das revelações dessa última temporada de Hollywood e estrela do recente filme “Queen & Slim”, a artista, que começou a carreira como modelo, foi, sem dúvida, a pessoa mais bem-vestida no red carpet do prêmio. O vestido dela, assinado pela Gucci, era em um tom exuberante de amarelo e possuía aplicações de paetê no busto. O destaque, no entanto, ficou por conta da saia fluida: em movimento, ela parecia estar envolta em fios de ouro.

A beleza foi um tanto mais contida: olhos com um delineado preto bem marcado e um leve esfumado da mesma cor. Boca extremamente glossy, como pede a tendência atual, pele “de bonita”, e piercing no septo para complementar o look.

Garota fashion que é, ela optou por um cabelo com o corte do momento no Instagram: o shag hair.