Kate Middleton repete vestido usado em 2012 e brilha no BAFTA

Kate Middleton e Príncipe William marcaram presença no British Academy Film Awards (BAFTA), no último domingo (2), em Londres, de forma deslumbrante e consciente. A duquesa de Cambridge seguiu à risca o dress code do evento, pautado na moda sustentável, e reutilizou um belo vestido branco com bordados dourados, assinado por Alexander McQueen.

A peça foi usada pela primeira vez por Kate, em 2012, quando visitava à Malásia ao lado do marido. O vestido foi feito sob medida e, para a noite passada, teve alguns ajustes, como nas mangas que receberam uma espécie de forro. O visual da duquesa foi complementado por saltos de Jimmy Choo, bolsa Anya Hindmarch e joias Van Cleef & Arpels.

Confira abaixo:

Kate e William no BAFTA 2020

Kate Middleton e Príncipe William no BAFTA 2020

Kate e William na Malásia, em 2012

Kate Middleton e Príncipe William na Malásia, em 2020

Essa não é a primeira vez que Kate usa uma peça assinada por Alexander McQueen no evento. A duquesa é fã da grife (que foi responsável pelo vestido de noiva dela!) e, no ano passado, compareceu ao BAFTA com um vestido branco impecável também da marca.

A peça, de ombro único, ganhava um ar ainda mais elegante com uma saia cheia de movimento e pode servir como inspiração certeira para as noivas. Para completar o look, Kate optou por um escarpim prateado, clutch branca e uma pulseira larga. Veja: