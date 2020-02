No BAFTA, Joaquin Phoenix discursa sobre falta de diversidade em Hollywood

A essa altura o Oscar de Melhor Ator está mais do que definido e pode-se esperar um discurso politizado de Joaquin Phoenix no dia 9. O ator de “Coringa” saiu com todos os prêmios para o qual foi indicado até agora. Na noite de domingo (2) acrescentou à lista o maior prêmio inglês do cinema, o BAFTA e ao invés de voltar a falar das questões ambientais, como faz com frequência, atacou a questão da falta de diversidade nas premiações.

“Me sinto em conflito porque muitos dos meus colegas atores são merecedores e não têm o mesmo privilégio. Acho que enviamos uma mensagem muito clara à pessoas não-caucasianas de que elas não são bem-vindas aqui”, disse o ator ao receber a estatueta. “Eu sou parte do problema. Nós temos que fazer um trabalho duro para entender o racismo sistêmico. Acho que é obrigação das pessoas que criaram, perpetuam e se beneficiam deste sistema opressor, de acabar com ele. Isto está com a gente”, ele concluiu.

O discurso do ator foi elogiado por colegas.

“Obrigada Joaquin Phoenix. Por sua honestidade, solidariedade E coragem. Bem colocado”, escreveu Viola Davis.

“Isso!”, respondeu Samuel L. Jackson.

Na primeira fila da premiação estavam o príncipe William e Kate Middleton, que também aplaudiram o ator.