Com calça jeans diferentona, Dakota Johnson atualiza o look básico

Vai uma inspiração para dar uma boa ousada no tradicional combo calça jeans + camiseta branca básica? Dakota Johnson tem a resposta!

Queridinha da Gucci, marca conhecida pelas criações espalhafatosas para o tapete vermelho, no street style, a atriz prefere apostar em peças mais discretas e com uma boa dose de vida real. Não significa, obviamente, que vez ou outra ela não decida dar uma chacoalhada nas coisas.

Nesta semana, por exemplo, para uma rápida passada em um café de Los Angeles, ela atualizou o look white t-shirt com uma bela calça jeans com a barra mais ampla e tratamento em patchwork. Por fim, os tradicionais mocassins finalizaram a produção chique e sem esforço.