5 tendências de botas para o inverno 2022

Apesar de possuir temperatura inconstante no Brasil, o inverno está aí e é possível tirar do armário algumas peças-chave para montar looks tendência da estação. “Roupas com estampas xadrez são bacanas”, explica o stylist Gustavo José. “Cores vibrantes como verde e magenta estão em alta e, entre os tons mais naturais, aparece o marrom e caramelo”.

Já entre os calçados mais vistos da temporada, segundo Gustavo, invista em modelos clássicos, como coturnos e bota de cano alto, ou os modelos caubói e tratorado, apostas de 2022. Abaixo, o stylist ensina como usar 5 modelos de botas para o inverno.

Bota de cano alto

Segundo o stylist, essa bota é um dos investimentos mais certeiros da temporada. “Entra inverno, sai inverno e ela está sempre ali”, disse. “Porém, nesse inverno, em particular, se você é um pouco mais ousada, invista numa colorida de cano alto, nas cores branca, verde ou rosa, por exemplo”.

Ele sugere usar a bota com conjunto de blusa de manga longa e saia de seda estampada. Dúvida em coordenar cores e estampa? “Veja qual é a cor principal, a mais presente na estampa, e a bota vai por esse caminho”. Entre os acessórios, aposte em brincos de argola, óculos de sol redondinhos e bolsa mini.

Outra proposta é usar vestido mini, tomara que caia, com algum volume, como um laço, por exemplo. Por cima, jogue um blazer de ombro estruturado. “Eu colocaria ainda um brinco com diversos piercings nas orelhas e uma mão cheia de anéis”.

Como terceira opção, experimente um vestido de gola alta, com estampa floral mais romântica e, sobre ele, um blazer estruturado de listras. “A cor da listra do blazer tem que ser coordenada com a estampa floral”, explica Gustavo. “Se a estampa tiver mais azul, use blazer com listras azuis”.

Bota caubói

Parte do universo de botas na altura do tornozelo, ou ankle boots, a bota caubói é forte tendência da temporada.

“Penso em usá-la com uma camiseta de couro, bem ampla, com saia mídi de couro também, no mesmo tom, mas com botões ou fenda, por exemplo, para uma dramaticidade”, disse Gustavo. “Ele indica ainda óculos retangulares e bolsa de tamanho médio.

Outra ideia de traje é um vestido fluido, com estampa geométrica ou floral. Por cima, jogue um trench coat e use a fivela do casaco para dar um nó. Como acessório, aposte em óculos mais colados no rosto, brinco longo, anéis e bolsa clutch.

Para um visual mais boho, experimente usar a bota caubói com um vestido longo e um poncho por cima, deixando só a barra do vestido visível. Como acessório, bolsa de franja e brinco comprido de pedras.

Bota plataforma

Gustavo indica um modelo de calçado com plataforma meia pata, mais pesada. “É uma bota que vira protagonista de todo look”, disse. “Pensei em usá-la com jaqueta de couro curtinha, meio biker, bem ajustada no corpo”, disse. Sob ela, use uma camiseta, saia curta, cinto de couro com fivela visível, de pedrarias, e com uma bolsa com uma alça artsy, com personalidade”.

Para visual mais confortável, aposte num tricô de pontos largos, calça jeans, bolsa acolchoada, de ombro ou clutch, brinco de pedras longo e vários anéis na mão.

Coturno

Outro clássico que vale o investimento por sempre voltar a moda, o coturno vai bem com diversos estilos. Gustavo sugere usar com suéter de gola alta, bem espesso, com calça de couro preta. Para acessório, tente um brinco de forma geométrica ou em strass, anéis nos dedos e uma bolsinha clutch. “Para um visual meio rock, glamour, noite”, explica.

Outra opção é usar com suéter de gola alta (opte por modelos com zíper no pescoço, e use aberto), camisa, saia mídi. Para acessório, experimente colar com pingente de pedra e bolsa tiracolo.

Bota tratorada

“A gente tem visto esse modelo há bastante tempo e eu acho que vai demorar para sair de moda”, disse. “Eu gosto de usar, por exemplo, com blazer de xadrez colorido, blusa de seda com laço, calça reta de alfaiataria e bolsa acolchoada. Assim, você está chique e confortável”, disse.

Outro look com essa bota pode incluir uma camisa de cor vibrante e colete de tricô, com textura. “Eu vestiria com uma saia mais curta, um pouco acima do joelho, óculos de shape retangular mais grosso”, disse. “Dobro a manga da camisa, põe umas pulseiras no pulso e brincos de argola”, finaliza.