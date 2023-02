Street style da London Fashion Week: oversized e muita cor nos looks

O Carnaval chegou ao fim, aqui no Brasil, assim como a London Fashion Week, na Inglaterra. E se em solo brasileiro desfilamos muita cor, brilho e lookinhos criativos, por lá também houve espaço para tudo isso. A semana de moda londrina confirmou o que tínhamos visto no street style das fashions weeks de Copenhague e Nova York: modelagens oversized, alfaiataria colorida e animal print estão com tudo.

Os anos 1980 já estão dominando e ainda estamos em fevereiro. Parte dos looks trouxeram boas referências da época. Já citamos outras vezes que 2023 vai beber desta fonte, com tamanhos maiores, estética futurista e tecidos metálicos ganhando os holofotes.

Confira abaixo looks e tendências que apareceram no street style da London Fashion Week 2023:

Modelagem fluídas

As londrinas não deixam as temperaturas baixas interferirem nos looks. Vestidos esvoaçantes apareceram aos montes na semana de moda de Londres. Peças como da grife Susan Fang, na foto acima, com muito movimento e transparência, sintetizam bem essa pegada de modelagens fluídas.

O oversized de lei

Os casacos oversized apareceram em moletons, sobretudo e jaquetas puffer – uma das peças que mais bombou nas semanas de moda. A pegada década de 1980 tem dominado alguns looks que, além dos tamanhos grandes, mostram sua influência em produções esportivas.

Alfaiataria coloridíssima e estampada

A “moda dopamina” veio nos trazer alegria no período da pandemia de Covid-19, e ela não pretende nos abandonar tão cedo, ok? As peças de alfaiataria usadas pelos convidados da London Fashion Week são coloridas e estampadas, especialmente com florais.

E, claro, casacos de animal print

Animal print segue no radar, a tendência apareceu nas semanas de moda de Nova York e Copenhague. Novamente, temos a estampa animal marcando presença no street style, em um sobretudo com um corte mais clássico.

A força do metalizado (especialmente o prata)

Mais uma vez, os tecidos metalizados estiveram com tudo, especialmente na cor prata – que surgiu em saias, calças, sapatos e acessórios.

A bolsa de lantejoulas da Fendi é outra prova de que o brilho não deve deixar o mundo fashion. Ele pode vir mais discretinho, por meio de acessórios, mas está presente e com cores.

E você, vai adotar alguma destas tendências?