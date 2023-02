Roube o look: saída de praia faz sucesso nesta temporada

É verão e estamos doidas pelo litoral! Tão bom quanto tomar sol pertinho do mar é poder aproveitar o seu dia ao máximo, sem precisar dar aquela passada em casa para se trocar. Quem permite isso acontecer são as saídas de praia, que ainda complementam o visual praieiro e te deixam super confortável. Ficou interessada? Então não perca a oportunidade de conferir estes looks.

E a hot pant faz tudo!

É possível unir conforto e estilo? A hot pant prova que sim! O listrado nas cores preto e branco equilibra a alegria do rosa, elevando o look. Para algo mais divertido, aposte em um óculos de sol com armação de coração.

Para um dia colorido

Continua após a publicidade

Não é segredo para ninguém que biquínis tradicionais são a cara do verão, nem que formam uma ótima combinação com as saídas de praia. O short jeans também é excelente para os dias quentes, e o chinelo complementa o beachwear.

Por aqui não falta elegância

Pura sofisticação! Mulheres de estilo elegante não precisam abandonar seu gosto nem na praia. Ao combinar um maiô com uma saída de praia longa da mesma cor, você atinge esse objetivo.