Roube o look: 3 produções com macacão para apostar

Versátil, estiloso e prático, o macacão não deixa negar: ele é a peça certeira para os dias mais corridos do ano. Serve para todas as estações, inclusive o verão, compõe produções dos mais casuais aos mais elegantes e ainda oferece conforto. Fala sério, como não amar a peça? Abaixo, reunimos três inspirações para que você roube o look.

Depois destas inspirações, vai ser difícil não querer um!

Para ir ali

Super descolado e casual, o macacão jeans com modelagem pantalona certamente é uma das peças favoritas de quem o tem. Por ser mais amplo do que os demais modelos, não dá a sensação de aperto e permite que o ar circule com mais facilidade. Ele pode ser combinado com croppeds, tênis, colares e uma série de outras alternativas.

Elegante e criativo

Continua após a publicidade

Para um visual sofisticado e não tão comum, invista em um macacão branco, um tênis colorido e uma bolsa off-white. Não dá para discordar: fica lindo e é ideal para momentos de lazer com amigos ou família.

O pretinho nada básico!

Quem não ama uma composição all black? Uma das grandes vantagens desse look é a versatilidade dele: você pode usar tanto em ocasiões mais formais, quanto em eventos casuais. Engana-se quem pensa que isso dá muito trabalho. Basta substituir acessórios e complementos, como o calçado, de uma ocasião para outra.