Roube o look: camisa oversized é aposta para o verão

Não é segredo que a camisa oversized é uma daquelas peças que fazem a diferença em qualquer guarda-roupa, mas talvez você não saiba que ela promete ser uma das grandes tendências para o verão 2023. Curinga, versátil e elegante, a peça provou ser possível ultrapassar o ambiente corporativo e servir para a composição de looks despojados e estilosos, sem perder o ar de sofisticação característico dela.

Do escritório ao passeio, com estas inspirações vai ficar fácil arrasar no look!

Herança do dopamine dressing, o colorido ainda é um dos maiores acertos para a moda. Neste momento, é comum querer traduzir seus looks em força e experimentação, o que clama por cores vibrantes e chamativas, né? Nada melhor, então, do que escolher itens de composição nessa linha. Além de uma camisa bem vívida, use uma bolsa e um salto igualmente chamativos.

Básica, mas cheia de estilo

Tem um compromisso um pouco mais sério e não quer abusar da formalidade? Uma forma de equilibrar a elegância e a diversão é com a mistura de uma calça mom jeans, uma camisa branca, um salto básico e uma bolsa cheia de cor. Elegante e sincera! Camisa oversized branca Compre na loja Amaro - R$ 299,99 Calça mom jeans Compre na loja Bolsa colorida Compre na loja Americanas - R$ 159,99 Salto preto Compre na loja Zattini - R$ 129,99

E aí, gostou dos looks? Semana que vem tem mais!