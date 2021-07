Pura elegância! Saiba como usar os looks monocromáticos das famosas

Elegância, sem dúvidas, é a palavra perfeita para definir os looks monocromáticos! Essa tendência de moda, que está super em alta entre as famosas, subverte as básicas combinações de preto, branco e cinza, que comumente usamos no inverno. As cores, desta vez, são os destaques para compor um outfit regado de muito requinte.

“O visual monocromático, sem dúvida nenhuma, passa um ar mais jovial – além de deixar visualmente a mulher mais longilínea. Inclusive, é uma excelente alternativa para quem busca esse alongamento!”, opina a personal stylist, modelo e apresentadora Suelen Arrigo, que é adepta às composições monocromáticas.

Outros elementos que também estão em alta e são uma ótima alternativa para compor o visual monocromático são as peças de alfaiataria, como blazer, sobretudo, camisas e calças sociais. Sem dúvidas, a combinação destas duas tendências irão compor um look altamente sofisticado.

Confira e inspire-se em famosas e influenciadoras que já aderiram ao visual:

Fabiana Karla

Michelle Obama

Ticiane Pinheiro

Maju Coutinho

Continua após a publicidade

Luciana Tranchesi

Chris Flores

Juliana Pimentel

Gostou das inspirações e quer aderir aos looks monocromáticos? Então confira algumas dicas da Suelen Arrigo!

1. Como escolher a cor certa?

“A cor certa é sempre aquela que valoriza seu biotipo, pele, cabelo, sobrancelha e olhos. Aposte também nas cores que estão em alta na temporada, como por exemplo o amarelo (illuminating), roxo (ultra violet), coral e pink, que são referências na cartela da Pantone para 2021.”

2. Monocromático despojado

“Investir em um visual hi-lo, ou seja, uma peça mais sofisticada misturada com peças mais despojadas, deixam o look mais interessante e moderno! Se a ideia é montar uma composição monocromática descontraída, minha sugestão é apostar em blusas estilo top cropped e tênis, que pode ser aquele modelo uggly shoes branco ou até mesmo um all star da mesma tonalidade do conjunto.”

3. Abusando da elegância

“Se você é uma mulher que prefere abusar da elegância na hora do compor o look, não abra mão do scarpin! Conjuntos em alfaiataria de cores vibrantes caem muito bem com um salto, que pode ser da mesma tonalidade da roupa ou nude! Uma maquiagem clean e brincos poderosos ajudam a compor o visual!”