Roube o look: Lari Cunegundes mostra como usar o beachwear no dia a dia

A criadora de conteúdo, diretora criativa e jornalista Larissa Cunegundes é pura inspiração quando o assunto é lookinhos chiques e autênticos. Quer a prova? Só rolar o feed no @laricunegundes! Aqui, ela compartilha dicas de como transformar o beachwear em peça-chave, mesmo longe do mar. Inspire-se e Roube o Look!

Dona de si

A primeira dúvida quando pensamos em tirar o beachwear do senso comum é: mas posso criar looks mais formais? Claro que sim! “A bermuda é uma peça super versátil porque te permite brincar com outros itens do seu guarda-roupa. Aqui, os tons pastel ainda garantem o ar mais sofisticado e fresh”, conta Larissa. Complemente com sandálias de salto médio e acessórios minimal. O batom vermelho vira ponto de cor na paleta suave.

1. Top de tricô, IDA, R$ 149,50; 2. Bermuda MASP, Aluf, R$ 898; 3. Chocker Cercle, Grasse, R$ 149; 4. Camisa de linho, Handred, R$ 980; 5. Bíquini, Haight na Shop2gether, R$ 418; 6. Batom Russian Red, MAC, R$ 109; 7. Sandália, Amaro, R$ 219,90

Às quartas, usamos rosa

Continua após a publicidade

Já falamos aqui em CLAUDIA o quanto os conjuntinhos são sucesso. “O estilo loungewear te permite incorporar roupas para ‘ficar em casa’ no seu dia a dia. É indiscutível que essa tendência transmite conforto e fluidez.” Junte isso com as listras, super em alta neste verão 2023, e terás a produção ideal para um rolê solar com as amigas. O top de biquíni mais estruturado, com carinha de sutiã, não te deixa passar calor. E, ah!, chinelo no pé na mesma paleta para um visu monocromático.

1. Camisa, Le Soleil D’été na Shop2gether, R$ 998; 2. Short, Le Soleil D’été na Shop2gether, R$ 828; 3. Chinelo, Gucci na Farfetch, R$ 3.410; 4. Top, Vix, R$ 369; 5. Kimono, Renner, R$ 299,90; 6. Calça, Renner, R$ 219,90

Alta voltagem

“As transparências viraram trend, mostrando que é possível adaptá-las para diferentes estilos e ocasiões – sem ficar over”, comenta Lari. A gama de verdes é outro hit da temporada, principalmente na versão cítrica. Cores e texturas escolhidas, complemente o body de tule com saia reta e invista em acessórios de acrílico. “Às mais básicas, indico uma transparência mais discreta.” Nos pés, como ainda não superamos Wandinha, vale um sapato de solado pesado para revisitar a estética clubber na versão 2023.

1. Óculos Lex, Zerezes, R$ 445; 2. Body de tule, Zara, R$ 179; 3. Colar Bids, Lo de Lui na Gallerist; 4. Bolsa Luisa, Arezzo, R$ 199,90; 5. Minissaia, Zara, R$ 159; 6. Body, Zara, R$ 179; 7. Sapato Monolith, Prada, R$ 8.900