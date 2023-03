Roube o look: inspirações para festivais de música

Lollapalooza, Rock in Rio, Primavera Sound e tantos outros festivais de música acontecem de tempos em tempos no Brasil. Através deles, você vive momentos especiais, coleciona memórias e aprecia seus ídolos de pertinho. Para algo tão marcante, estar vestida a caráter faz total diferença na hora de evitar sufoco, sentir-se estilosa e ainda arrasar naquela selfie para o Instagram. Pensando nisso, a Claudia separou três looks e mostrou onde comprá-los. Escolha o seu favorito e roube o look!

Românticas modernas

Quem diria que unir o estilo romântico com o moderno poderia trazer um visual tão autêntico? Nós diríamos! Não é segredo para ninguém que shows de longa duração, com caminhadas extensas até o palco, exigem conforto, e quem entrega isso são os tênis.

Apaixonada pelo animal print

Se você ama estampas de oncinha, esta é para você: uma saia midi com a estampa combinada a um top preto é uma excelente pedida. O cinto com duas fivelas e o tênis dão aquele toque especial para diferenciar seu visual.

All black

Tem como errar usando preto dos pés as cabeças? O look de Nati Vozza, pelo menos, diz que não. Short de couro levemente folgado, mocassim, regata, bolsa, meia de renda e óculos são o suficiente para equilibrar conforto e estilo.