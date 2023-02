Roube o look: 3 visuais práticos e estilosos para o trabalho

Encontrar o look ideal para o trabalho não é a missão mais fácil do mundo ‒ “blazer? Camiseta? Saia midi? Afinal, o que devo vestir?”. Fugir do óbvio enquanto respeita o código de vestimenta da empresa é um embate para centenas de pessoas que precisam frequentar escritórios. A boa notícia é que a Claudia levantou três composições adequadas para a ocasião, que você vai poder se inspirar sem muito esforço – escolha o seu favorito e roube o look.

Camiseta no trabalho? Pode!

Uma bela peça de alfaiataria combinada a uma t-shirt e um mule dá o equilíbrio necessário para um visual elegante e casual. Se o dress code do seu trabalho não for tão rígido, é uma boa pedida. Caso seja menos flexível, basta substituir a camiseta por uma peça social.

É a vez do marrom

Continua após a publicidade

Visuais monocromáticos são elegantes por natureza, e o marrom ainda traz a sofisticação exigida em ambientes mais sérios. Ao acrescentar um item de couro sintético, como a saia, há um mix de texturas que tornam o look ainda mais complexo e elegante.

Para dias corridos

Para uma composição mais discreta, basta usar vestido, mocassim e blazer. A propósito, o tamanho deste último pode torná-lo mais ou menos casual. Se a intenção é que fique sério, basta usar o tamanho normal. Se preferir algo mais despojado, coloque um com o tamanho maior.