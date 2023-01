Street style: 6 looks da semana de alta de costura em Paris

A semana da alta costura é uma das mais prestigiosas em Paris, marcando que a temporada de desfiles está oficialmente aberta. As grifes Dior, Schiaparelli, Chanel e mais estão apresentando suas coleções de primavera/verão 2023. Mas não é apenas a passarela que dita tendências: o street style costuma roubar a cena! Aqui, elegemo os melhores looks.

Tweed e conjuntinhos – o destaque do street style

As micro bags continuam em alta, e o acessório está presente em todos os lugares. Outra tendência que podemos perceber do street style são os conjuntos de alfaiataria em tweed. As cores também aparecem com menor intensidade, com um toque mais invernal.

Cores terrosas

Um exemplo de como as cores mudaram nesta temporada. No lugar do neon, entram tons terrosos, ainda que tenha o laranja, destaque do verão 2023. Ele deve vir em menor intensidade, e acompanhado dos marrons.

As micro bags seguem com tudo!

Novamente, a micro bag aparece como um dos focos do look, assim como o conjunto de tweed. O menos é mais se firma como tendência, e isso fica evidente no tamanho das bolsas, capazes de carregar apenas o essencial.

Calças volumosas, bem 80’s

As calças ganham ainda mais volume, tendência popular nos anos 1980. Depois dos anos 2000, será que as trends vão retroceder mais uns anos?

A força do preto

Marcado pelos acessórios, um look completamente preto, mas que consegue se sobressair do básico. Firmando o gótico suave que ressurgiu com força com a estreia de Wandinha, a cor deve estar em alta durante todo o ano.

Pedrarias quebrando o preto total

Esse look saiu diretamente das ruas de Paris e tem boas inspirações para o Carnaval. O top com pedrarias facilmente poderia ser usado em eventos carnavalescos. A produção tem uma vibe festiva e elegante na mesma medida.