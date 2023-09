Swarovski contempla a arte em sua primeira exposição mundial

A Swarovski está lançando a sua primeira grande exposição global neste mês, no Museu de Arte Contemporânea de Xangai. A exposição, intitulada “Mestres de Luz”, mergulha na rica história da marca desde 1895, destacando sua herança e colaborações com ícones da moda, cinema e música. Ela apresenta peças de alta costura adornadas com cristais de marcas renomadas como Christian Dior, Gucci e Guo Pei, além de trajes de tapete vermelho usados por celebridades como Harry Styles e Rihanna.

Pela primeira vez, uma seleção excepcional com mais de 60 trajes concebidos por algumas das casas de moda mais renomadas do mundo estará em exibição. Vale reforçar que ela abrange 128 anos de história, destacando o uso dos cristais Swarovski em peças icônicas criadas por Alexander McQueen, Balenciaga, Christian Dior, Fendi, Gucci, Guo Pei, Louis Vuitton, Robert Wun, Thierry Mugler, Vivienne Westwood e mais. A mostra ainda tem uma curadoria de roupas usadas por ícones da cultura pop global, como Madonna, Christina Aguilera e Marilyn Monroe (cortesia do colecionador Ted Stampfer).

A exposição é um convite para mergulhar em duas épocas diferentes: a Viena do século XIX e a Xangai do século XXI, apresentando uma coleção única de figurinos originários da Heritage da Swarovski. A mostra é organizada em sete “Câmaras de Maravilha”, cada uma com sua própria temática: Câmara do Tempo, Mestres da Luz, História Futura, Caixa de Joias, Ícones Pop, ‘Mathemagical’ e Diamantes do Futuro.

Alexis Nasard, CEO da Swarovski, expressou sua satisfação com a oportunidade de projetar e curar a exposição em Xangai. Ele destacou como a marca tem desempenhado um papel fundamental na cultura através de suas criações e colaborações artísticas. Entre outros destaques, tem uma instalação criada pelo artista de Pequim, Tian Xiaolei, que reflete os temas e a iconografia da Swarovski através de sua própria expressão artística. A marca ainda apresenta sua nova coleção de joias finas, a “Galaxy”, que foi desenvolvida por Giovanna Engelbert, diretora criativa da marca.

Giovanna expressou sua emoção ao ver a primeira exposição da marca, que celebra o artesanato e a criatividade em várias disciplinas. Ela destacou a importância de começar essa jornada em Xangai, uma cidade de cultura e luxo, e expressou seu orgulho em fazer parte da evolução.

A exposição, com curadoria de Alexander Fury, teve o start em 20 de setembro e vai até 9 de outubro, oferecendo uma jornada única no tempo e no espaço da Swarovski. A proposta é que seja itinerante, com mais locais a serem anunciados após sua estreia em Xangai. Ficamos no aguardo de que desembarque no Brasil.

