Ou você vai amar forte ou vai odiar muito o vestido da Lucy Boynton

Não existe meio termo: ou você vai amar forte ou vai odiar muito o último esforço fashion da Lucy Boynton, atriz norte-americana revelada no filme “Bohemian Rhapsody” e uma das atrizes mais interessantes do tapete vermelho atual. Sim, ela adora uma loucurinha na hora de montar o look dia, mas talvez desta vez ela tenha ido longe demais?

Para um evento da Cartier, em Paris, na França, ela apostou em um vestido da última coleção do Marc Jacobs repleto de informação.

Feita de organza no ingrato comprimento midi, a peça em um tom de lavanda tinha camadas, transparência, renda e uma gola rufo, tendência revivida recentemente no red carpet por Lady Gaga e Gemma Chan. Para completar, mules metalizadas Sophia Webster e joias discretas da Cartier. Uma princesinha punk-gótica.

Para acompanhar um vestido tão dramático, uma beleza de acordo. Ela caprichou na sombra rosa, nos cílios sessentinha à la Twiggy e em um delineado gráfico (já usado anteriormente por ela) formado apenas por um traço fino no côncavo do olho. No cabelo, o acessório do momento: a presilha.

Conclusão? Ame ou odeie o vestido, nenhuma outra garota de Hollywood está fazendo isso e originalidade merece sempre ser aplaudida.