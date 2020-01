Lucy Boynton usou o make mais diferentão (e lindo!) do SAG Awards 2019

Se você ainda não conhece Lucy Boynton, recomendamos que guarde com carinho este nome, pois é bem possível que você ainda ouça falar muito sobre ele no cenário de Hollywood. É que a atriz americana, apesar de ter atraído os holofotes há pouquíssimo tempo, além de ótima atriz já vem se estabelecendo também como uma bela referência de moda e estilo para ficar de olho. O melhor de tudo? Ela é daquelas que não têm medo nenhum de ousar – bem do jeitinho que a gente gosta, sabe?

Lucy chamou a atenção da mídia no final do ano passado, muito por conta de seu papel no longa “Bohemian Rhapsody” (também conhecido por “filme do Queen”, aqui no Brasil). Na história ela ficou responsável por interpretar a personagem Mary Austin, o primeiro amor do cantor Freddie Mercury, e na noite de domingo (27), a atriz compareceu ao tapete vermelho prateado do SAG Awards, na Califórnia, para prestigiar o filme, indicado em duas categorias na premiação.

Para o red carpet, a atriz elegeu um vestido da coleção outono/inverno 2018 da marca britânica Erdem. A peça, chiquérrima e com pegada retrô, tinha mangas compridas, gola alta e barra drapeada, além de misturar com maestria três importantes tendências de moda, de uma só vez: transparência, poás e estampa floral. Arriscamos dizer que esse foi um dos looks mais interessantes do SAG.

–

E, vejam só, além do visual impecável, Lucy arriscou, ainda, uma beleza que mesclava o penteado romântico com uma maquiagem beeem moderninha. De acordo com Jo Baker, maquiadora responsável pela empreitada, a intenção foi montar um look minimalista-gótico-punk, com destaque para o delineado gráfico ~diferentão~, formado apenas por um traço fino no côncavo do olho.

–

Pele com cobertura leve, sobrancelhas em sua forma natural e penteadas para cima, bastante máscara de cílios e um batom rosado completaram a beleza, feita completamente com produtos da Victoria’s Secret. Ah! Não podemos esquecer, também, do penteado fofo – Jenny Cho, cabeleireira que assina o styling, aproveitou que Lucy ostenta o corte do momento para investir em um semi preso, com volume no topo da cabeça e finalizado com lacinho preto (tendência!) de veludo.