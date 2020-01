Um minuto de silêncio para o vestido mais estranho e lindo do red carpet

–

A britânica Lucy Boynton é muito rock and roll! Intérprete da Mary Austin em “Bohemian Rhapsody”, cinebiografia do vocalista do Queen Feddie Mercury, ela saiu de uma carreira com pequenos papeis no cinema e na TV para um dos maiores sucessos do cinema do ano e, aparição após aparição, se solidifica como uma das estrelas atuais do tapete vermelho.

Ao contrário de outras colegas de trabalho, ela não está nem aí para “aparecer bonita” no red carpet e tem feito algumas das escolhas de looks e belezas mais originais e ousadas desta temporada de premiações.

No Globo de Ouro, arrasou em uma produção dourada Celine e apareceu com *o* cabelo da noite. No SAG Awards, surgiu com o make mais bafo e diferentão entre as convidadas. Recentemente, durante o Santa Barbara International Film Festival, se superou ao escolher o vestido mais estranho e bonito da semana.

Um minuto de silêncio para ele:

–

–

Quase como uma criação sacra, a peça da Gucci tinha um dragão bordado no busto e muito drama acontecendo. É como se Alta-Costura se encontrasse com o rock. A maquiagem declarativa também ajudou no poderoso resultado final.

Não existe ninguém em Hollywood fazendo algo parecido no tapete vermelho atualmente. E, afinal, quem se importa em parecer “chique” ou “bonita”, quando você pode ser única?

Veja também







Seja bem-vinda, Lucy. Mal posso esperar para ver você no Oscar 2019!