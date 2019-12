Os melhores looks da Fátima Bernardes neste ano

Escolher uma roupa para trabalhar ou fazer as tarefas do dia a dia é um exercício de criatividade, afinal, o look depende do nosso humor, do clima e outros fatores. Porém, com a correria, esse momento pode receber menos atenção e a primeira roupa que aparece no guarda-roupa acaba sendo a escolhida.

Fátima Bernardes é uma fonte de inspiração para variar o nosso estilo diariamente. Em seu programa Encontro, a apresentadora consegue usar desde de uma combinação mais clássica, como vestido e salto alto, a uma mais casual, como macacão e tênis. Mas um detalhe nunca pode faltar: o conforto!

Se você precisa de um empurrãozinho para diversificar o seu estilo, dá uma olhada na seleção de looks que Fátima usou no Encontro durante o ano.

Look especial

Em setembro, Fátima fez uma homenagem à apresentadora Hebe Camargo no programa ao usar um vestido igual ao da musa da televisão brasileira. A peça preta com aplicações na cor branca e ombreiras chamativas, surpreendeu o público de casa.

