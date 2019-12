Fátima Bernardes revela peça queridinha, que já repetiu em seu programa

Pra quem acha que os famosos nunca repetem suas peças de roupa, está muito enganado. Fátima Bernardes mostrou aos seus seguidores qual é umas das suas peças preferidas e que adora usá-la de formas diferentes.

Na última quinta-feira (12), a apresentadora compartilhou em sua conta no Instagram a foto em que vestia uma saia envelope de couro, revelando no post que é adepta à moda de repetir as roupas e criar looks com a mesma peça. “Já usei essa saia algumas vezes no #encontrocomfatima. Sempre de um jeito diferente. Adoro isso. Repetir uma roupa de um jeito criativo”, escreveu.

Confira a peça queridinha de Fátima abaixo:

Se você também é do time que adora repetir as roupas de formas diferentes, separamos 4 modelos de saia midi de couro parecidas para você se inspirar no look da apresentadora.

1. Saia Lápis Amaro, R$ 169,90*

2. Saia Lápis em material sintético, Renner R$ 119,90*

3. Saia Lápis em material sintético, Posthaus R$ 139,90*

4. Saia Lápis Atanada, Riachuelo, R$ 59,90*

*Preços consultados em dezembro de 2019. Sujeito a alteração

Pronto! Agora você pode arrasar com elegância e estilo!

