Fátima Bernardes relembra saída de JN, que completa 8 anos hoje

No dia que a internet destinou para postar fotos antigas, o famoso throwback Thursday (Quinta de Retroceder, na tradução literal), Fátima Bernardes lembrou aos fãs que hoje (5) completam oito anos que deixou a bancada do Jornal Nacional. Com a decisão, a apresentadora abandonou o time de jornalismo da TV Globo para se dedicar ao entretenimento.

“Há exatos 8 anos, me despedi do #jornalnacional. Estava cheia de gratidão pelas muitas oportunidades que tive naquela função, cheia de ansiedade pela nova fase com a qual vinha sonhando e com um pouquinho de medo também”, ela lembrou “Muito bom sentir que tudo aconteceu na hora certa. Essa é a última foto naquele cenário. Tenho um carinho enorme por ela e pelos muitos amigos que estavam naquela redação”, escreveu.

Um ano depois de deixar o JN, onde dividia a bancada com o ex-marido William Bonner, a jornalista estreou nas manhãs da Globo com o programa Encontro com Fátima Bernardes. A atração caiu no gosto do público com o formato que aborda as notícias quentes da semana, pautas de comportamento e entretenimento.

Na publicação de Fátima, o público fez questão de deixar mensagens de carinho para a apresentadora. “A melhor jornalista do Brasil!”, escreveu uma fã. Outra seguidora comentou: “Muito bom olhar pra trás e ver que deixou o melhor de si e continua a dar o melhor na nova conquista, parabéns, sou fã de sua determinação”.

