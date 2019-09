Fátima Bernardes se veste de Hebe Camargo no ‘Encontro’

Fátima Bernardes fez uma homenagem à apresentadora Hebe Camargo no Encontro desta quarta-feira (25). Com um vestido preto, tecido com bordados na cor branca e ombreiras chamativas, Fátima surpreendeu ao público pela caracterização.

O look usado pela comandante do Encontro foi o mesmo vestido por Andréa Beltrão, que interpreta a rainha dos selinhos na cinebiografia Hebe – A Estrela do Brasil. O filme chega às telonas nesta quinta-feira (26).

Fátima ainda explicou que, em 7 anos de Encontro, essa era a terceira vez que usava uma trança, como penteado. A escolha aconteceu também como uma lembrança à Hebe, que ficou conhecida como uma das maiores apresentadoras do Brasil.

Confira o registro da homenagem de Fátima para Hebe Camargo.

Leia também: Mulher de Bonner aparece no programa da Fátima

+Andréa Beltrão conta como é viver Hebe no cinema

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade