Diretamente dos anos 1970, as inspirações de moda que queremos usar já

Os clássicos dos anos 1970 não ficaram no passado e ganharam até mesmo as passarelas recentes. Paetês, calças boca de sino, botas e plataformas ainda dão o toque lúdico essencial para o momento. Entre nesta máquina do tempo da moda.

Em agosto de 1969, o festival de música Woodstock reuniu cerca de 400 mil pessoas na cidade de Bethel, nos Estados Unidos, para celebrar a paz e o amor, protestar contra as guerras e clamar por uma sociedade mais igualitária. O evento é reconhecido como o apogeu do movimento hippie, ou Flower Power, que carregou para a década de 1970 a defesa de um espírito livre, sem rótulos e julgamentos.

Esses ideais definiram um estilo de som, arte e, claro, de moda. Estrelas como Farraw Fawcett, de As Panteras, e Sonia Braga, de Dancin’ Days, se tornaram ícones de beleza. Como bem ressaltou a novela brasileira, o brilho e o glamour dos clubes que tocavam disco estavam em alta, acompanhados por calças boca de sino, paetês, botas de cano alto, franjas e lenços na cabeça. Essas tendências foram tão fortes que frequentemente voltam com tudo, como mostraram as semanas de moda internacionais recentes. E ninguém resiste à magia daqueles tempos, nem que apareça só no look.

No topo, prosseguindo em sentido horário, pôster do documentário Woodstock (1970); Margot Robbie como Sharon Tate, em Era uma Vez em Hollywood (2019); Aretha Franklin em Londres, em 1972; Farraw Fawcett em As Panteras (1976); capa do disco Alladin Sane, de David Bowie (1973); Looks dos últimos desfiles das grifes Chloé, Palm Angels e Celine; Sonia Braga em Dancin’ Days (1978).

