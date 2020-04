O tom de azul queridinho de Lady Di é a cor do momento

O tom de azul clássico, próximo ao marinho, foi eleito pela Pantone a cor do ano. Não demorou para as marcas lançarem coleções completas – e irresistíveis. O “pretinho básico” do próximo inverno fica incrível em looks monocromáticos.

Como o próprio nome já diz, este azul é um clássico. O tom sóbrio e elegante era um dos favoritos da princesa Diana e conquistou a realeza de Hollywood. Agora, em 2020, foi eleito pela Pantone como a cor do ano. Os especialistas dizem que a escolha reflete a busca por estabilidade e tranquilidade. É um tom seguro também na moda.

Entre as marcas que optaram por ela como destaque em seus desfiles de inverno estão Celine, Max Mara, Off White, Dior, Boss, Tommy Hilfiger. Mais do que investir em uma só peça dessa cor, a grande tendência são os looks monocromáticos, incluindo acessórios poderosos – como os brincos e o colar da Mugler – e até maquiagem. Experimente misturar materiais e texturas, como a combinação de top e saia de diferentes tecidos. É uma aposta sem erro.

Do topo, em sentido horário, capa de Melodrama (2017), álbum de Lorde; princesa Diana em Veneza, em 1985; Colar e brincos do desfile da grife Mugler; capa do álbum True Blue (1986), de Madonna; A Noite Estrelada, de Van Gogh; Meghan Markle em viagem à Austrália, em 2018; A maquiagem azul de Bella Hadid no desfile da Miu Miu; Hilary Swank no Oscar de 2005; Looks dos ultimos desfiles das grifes Off-White e Celine.

1. Macacão, Iorane, no Shop2gether, R$ 2.489* – Compre Aqui

2. Óculos, Lápima, R$ 2.170*

3. Blazer, Le Lis Blanc, R$ 879,90*

4. Blusa, Dudalina, R$ 399,90*

5. Relógio, Technos, R$ 359*

6. Bolsa, Arezzo, R$ 299,90*

7. Calça, Carol Bassi, no Shop2gether, R$ 1.691* – Compre aqui

8. Mocassim, Paula Torres, no Shop2gether, R$ 895* – Compre aqui

9. Sandália, Amaro, R$ 169,90*

* Preços pesquisados em março/2020, sujeitos a alteração