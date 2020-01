Este look da Margot Robbie vai fazer você reviver a calça boca de sino

Sim, somos suspeitas para falar sobre os looks de Margot Robbie, já que vira e mexe a gente para e exalta alguma produção da atriz. Mas, em nossa defesa, vale dizer que é difícil não fazê-lo: Margot, que recentemente reviveu o ícone fashion Sharon Tate no cinema, costuma acertar com visuais artesanais, quando combina pijama e salto e, até, quando investe em uma calça, digamos, duvidosa.

Mas, dessa vez, queremos mostrar um lado mais básico (mas não menos interessante) dela. Margot, junto com algumas coleções apresentadas nas semanas de moda mais recentes, acaba de provar que as calças flare, ou boca de sino, o hit supremo dos anos 1970, voltaram com força.

A caminho da Comic Con de Nova York, no último sábado (5), a atriz foi vista nas ruas da cidade usando uma versão em jeans bem lavado da calça vintage, com cintura altíssima e, óbvio, a barra ampla que dá nome ao modelo.

–

Junto da peça-chave, uma combinação fácil de recriar em casa, formada por cropped Chanel de mangas longas, sandália meia pata (outro elemento com vibe setentista) coordenada à blusa, bolsinha de correntes e um belo par de óculos de sol.

–

–

Curtiu? Veja onde encontrar peças similares: