O Adidas com estampa tie-dye é a coisa mais bonita e colorida do mundo

O Adidas tie-dye é bonito demais! Tendência giga da temporada, a estampa psicodélica está em todo lugar: no último desfile da Prada, nos looks de street style de it girls tipo Gigi Hadid e Irina Shayk e até no guarda-roupa ultracool da Rue, personagem da Zendaya, em “Euphoria”, série com temática adolescente da HBO.

Então, nada mais natural todo mundo querer surfar nessa onda! Ao lado da Nice Kicks, empresa de conteúdo voltada para o mundo dos sneakers, a Adidas – que não é boba! – resolveu reeditar o modelo UltraBOOST, em homenagem ao famoso festival “Woodstock”, símbolo da cultura hippie do final dos anos 1960, e colocou um pouco de cor nele.

“O tênis é um tributo ao movimento hippie e uma forma de relembrar a mensagem de união e a esperança de um futuro com mais paz”, dizia o comunicado enviado à imprensa. Com padronagem tie-dye, suportes laterais semi-translúcidos e sola de borracha natural, o modelo tem data de lançamento prevista para o dia 18 de agosto.

De acordo com a Nylon, deve custar 180 dólares (um pouco mais de 700 reais) e será vendido nas lojas da Adidas e no site da Nice Kicks. Infelizmente, ainda não há informações se ele vai ser comercializado no Brasil.