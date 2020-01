8 modelos de tênis lançados em agosto que valem seu investimento

Nike, Adidas, Puma, Vans… parece que, neste agosto, algumas das principais marcas globais de artigos esportivos resolveram investir em boas novidades em matéria de tênis – e nós, do MdeMulher, selecionamos as mais legais entre elas.

Foco nos modelos sustentáveis da Vert Shoes e da Converse, apresentando um combo de materiais reciclados e design bonitão. Tem, também, opção para quem não perde uma tendencinha de moda, como os novos pares da FIEVER, além de um lançamento supertecnológico da Nike, perfeito para corredoras iniciantes.

Ah! Os famigerados tênis da Vans inspirados em Harry Potter também estão entre nós, assim como uma nova proposta nostálgica/futurista da Adidas Originals. A seguir, detalhes, preços e onde encontrar cada um deles.

V10 vegano, Vert Shoes

–

A Vert Shoes, marca metade brasileira, metade francesa, que já conquistou até Meghan Markle, acaba de ampliar sua linha de tênis. Um dos destaques é a nova versão do já conhecido V-10, que agora também será comercializado em opção feita todinha de materiais veganos. Confeccionado com resíduos de milho que se assemelham bastante ao couro, tem sola feita de borracha nativa da Amazônia e forro em algodão orgânico – fora o design lindinho, né?

Os tênis estão disponíveis na loja física da marca (SP) e também online, pelo valor de R$ 520. São três modelos em branco, com detalhes que podem variar entre preto, esmeralda e pétala (foto).

Carina Lux S, PUMA

–

–

Com uma campanha colorida estrelada por Bruna Marquezine, a PUMA lançou, na última quarta (31), o Carina Lux S, com solado plataforma de borracha e versões em tecido, couro sintético ou suede.

A gama de cores também é variada e possui tons mais básicos, como preto e branco, e vibrantes, como azul, cor-de-rosa e amarelo. Os tênis custam R$ 299,90 e podem ser encontrados nas lojas Authentic Feet, Centauro e demais estabelecimentos especializados em calçados.

Renew Canvas, Converse

–

Mais uma opção para quem procura por tênis sustentáveis, a nova linha da Converse leva o nome de Renew e vai contar com cinco lançamentos disponíveis para compra até 2020. A tecnologia dos calçados utiliza resíduos pós-industriais de três diferentes formas: garrafas PET, tecidos reciclados através do upcycling e algodão patenteado.

O primeiro sneaker da linha, o Chuck 70 Renew Canvas, já está à venda em edição limitada e versões em cano alto e baixo, com cores que variam entre o ocre (foto), verde-musgo, azul e marrom-acinzentado. O modelo foi desenvolvido em poliéster reciclado originário de garrafas plásticas usadas.

Os preços vão de R$ 299,90 a R$ 429,90, e os tênis podem ser encontrados nas lojas Ahlma, Cartel 011, Your ID e Vírus.

Run Joyride Flyknit, Nike

–

O Joyride Run Flyknit, novo tênis tecnológico da Nike, é ótima opção para quem quer começar a correr. Além do design fofo, com solado transparente cheio de “bolinhas”, os tênis possuem palmilha que ameniza o impacto dos movimentos constantes dos pés contra o chão durante a pisada, e se encaixam de maneira anatômica e personalizada para quem decide por usá-los.

O Nike Joyride Run Flyknit chega por aqui no dia 8 de agosto (online), e em 15 de agosto nas lojas físicas, com numeração feminina e masculina que vai do 33,5 ao 43. O preço sugerido é de R$ 799,99.

OZWEEGO, Adidas Originals

–

A Adidas, que já vem há algum tempo apostando em modelos nostálgicos nas suas coleções, dessa vez criou o OZWEEGO, que mescla, ao mesmo tempo, referências dos anos 90 com elementos futuristas. Os tênis são inspirados no modelo OZWEEGO 3, originalmente lançado em 1998, mas ficam atuais por conta dos cadarços e suporte transparente na parte de trás.

Os tênis chegam ao e-commerce, lojas físicas Adidas Originals e revendedoras parceiras em 8 de agosto, com sete cores diferentes e preço sugerido de R$ 549,99.

HP SK8-Hi Gifinória, Vans x Harry Potter

–

Depois de uma loooonga espera (e alguns spoilers), a coleção de tênis e roupas da Vans inspirada em Harry Potter está à venda online e pode ser encontrada também nas lojas físicas e revendedoras da marca. Entre os calçados, que trazem referências às casas de Hogwarts, destacamos o SK8-Hi, modelo de cano alto campeão de vendas da Vans, na versão Grifinória – em vermelho, dourado e preto.

Os tênis de camurça, que vão do 33 ao 44, saem por R$ 459,99 e trazem o brasão da Grifinória bordado nas laterais.

Melrose Minimal, Fiever

–

Reunindo três tendências de uma só vez – neon, shape grandão e solado alto -, o Melrose Minimal é a aposta da FIEVER para quem faz questão de usar o que há de mais quente no mercado. Os tênis estão disponíveis, além do pink, em verde-limão, preto, branco e marfim, com numeração que vai do 33 ao 40.

Podem ser encontrados online e nas lojas físicas e custam R$ 298.

Disruptor Ii Premium Velour, FILA

–

Um dos best-sellers da FILA, o tênis Disruptor, neste mês, ganha novas caras. Uma delas é o modelo Disruptor Ii Premium Velour, em veludo e duas cores disponíveis: o rosinha bebê, igual ao da foto, e um preto com solado branco. A estética é a mesma do Disruptor “padrão”, e o sneaker segue a tendência do salto plataforma e shape robusto, presente em outras sugestões desta lista.

Com tamanhos que vão do 35 ao 40, o tênis custa R$ 649,90 e está à venda no site da FILA ou lojas autorizadas.