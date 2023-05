Mercado Livre lança tecnologia para acertar no tamanho da roupa

Fazer compras de roupas online pode ser um desafio por conta da dificuldade em acertar o tamanho, mas a tecnologia chega para provar que, no futuro, esse não será mais um problema.

Uma das iniciativas para facilitar a compra de roupas pela internet acaba de ser lançada pelo Mercado Livre, que traz uma nova campanha que usa a tecnologia para permitir que cada pessoa veja o filme no seu próprio tamanho de roupa.

Como funciona?

A ação já tem teasers veiculados no Instagram e no TikTok, com peças estreladas por cinco atrizes cujos corpos ilustram as numerações PP, P, M, G e GG, disponíveis nos itens de vestuário ofertados às consumidoras na plataforma do Mercado Livre.

Essa é a primeira vez que uma marca no Brasil utiliza tecnologia de personalização do anúncio e permite que cada pessoa se reconheça nos tamanhos retratados, segundo o e-commerce: “valorizando a diversidade de corpos femininos, convidando as mulheres para que se sintam livres para usufruir da moda, fugindo a um estereótipo historicamente privilegiado pela indústria, de corpos irreais tidos como parâmetro de beleza.”

“O universo da moda sempre retratou um estereótipo de corpo magro em filmes, campanhas publicitárias e desfiles de moda. Nós enxergamos as mulheres reais, com corpos reais, e queremos que todas sejam impactadas pela campanha e se sintam representadas”, diz Thaís Souza Nicolau, diretora de Branding do Mercado Livre na América Latina.

Negócios de moda

O lançamento da nova campanha faz parte do investimento do Mercado Livre no ramo da moda, que já conta com mais de 100 Lojas Oficiais de marcas como Hering, Nike, My Shoes, Anacapri, Samsonite, Malwee, Chilli Beans, Pakalolo, Dudalina, Guess, Zinzane, Levi’s e Farm.

Desde o ano passado, a empresa tem investido na ampliação de seu portfólio de moda por meio de iniciativas como parcerias junto a marcas de todos os portes e oportunidade para os pequenos e médios vendedores da categoria na plataforma impulsionarem seus negócios.