Roube o look: 3 visuais com lenço para fugir do óbvio

Quem nunca experimentou um look e sentiu que algo estava faltando, né? Infelizmente essa experiência acontece mais do que gostaríamos, mas ela tem solução: correr atrás dos acessórios, inclusive do lenço, que nos ajudam a dar aquele up no visual. Pensando em te ajudar nesses momentos, separamos algumas inspirações maravilhosas. Vem com a gente se quiser usar esse item de forma única!

Na paleta

Monocromático não é monótono! Se você é apaixonada por looks inteiros da mesma cor e teve vontade de arriscar ainda mais adicionando um tom diferente, esta é sua chance: aposte em uma echarpe colorida na parte de cima do look, presa no blazer e cinto, para dar um destaque a mais.

Elegância e ousadia na medida certa

Fugir da mesmice parece muito mais trabalhoso do que é. Mesmo em visuais básicos, compostos por calça e regata, é possível criar particularidades que te realcem: além de um chinelo plataforma, quando o lenço dá às caras na produção através de uma bolsa, você chama atenção sem muito esforço.

Com ponto de cor

Não é preciso abandonar as cores para parecer séria. Ainda que você prefira um visual all black, é um lenço colorido na cintura que pode transformar sua composição em algo digno de passarela! Aposte em peças confortáveis e estilosas que te deixem livre para ser quem você é.