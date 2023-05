Camisa polo volta a ser tendência! Inspire-se para usar

Depois de Rihanna aparecer com uma camisa polo, a peça – que já foi odiada e amada na mesma pedida em um passado não tão distante – firmou-se como uma das grandes tendências para o segundo semestre de 2023. Em looks confortáveis ou arrumadinhos, a peça curinga mostra que não está ultrapassada e pode ter espaço nos mais variados guarda-roupas. Vamos nos inspirar?

Menos formal que uma camisa comum, mas mais elegante que a camiseta, a peça é uma boa pedida para quando você quer um visual despojado, mas sem abrir mão da sofisticação. Neste ano, devemos ver a camisa polo com uma nova pegada, em recortes e formatos variados e que fogem daquele tradicional, comum nas estéticas preppy e old money. Abaixo, você confere algumas combinações possíveis com ela.

Camisa polo com terno

A camisa polo ajuda a tirar um pouco da formalidade dos conjuntos de alfaiataria, mas ainda assim resultando em um visual clássico e elegante. Ótima pedida para quebrar o monocromático, como na imagem acima.

Camisa polo alongada com bota over the knee

Quer uma combinação mais criativa, mas com um toque sexy? Apesar de improvável, a união da bota over the knee com a camisa polo alongada funcionou – aliás, prepare-se para ver a peça mais longuinha e larga surgirem em peso nas lojas e nas ruas.

Camisa polo com saia midi

Aqui, a camisa polo ajudou a quebrar um pouco da formalidade do look com saia midi e salto alto fino. As estampas e cores vibrantes tornam o look criativo e moderno.

Camisa polo com calça de alfaiataria

E que tal um visual mais monocromático e elegante, perfeito para o escritório? A camisa polo vai muito bem com a calça reta de alfaiataria e o mocassim, escolhas clássicas para o ambiente profissional.

Camisa polo com calça cropped

Para a meia estação, a camisa polo com manga longa ou 3/4 é a grande pedida! Vale combinar com jeans ou calça mais larguinha, e tênis (caso queira um visual mais informal) ou salto alto (perfeito para dar um ar sofisticado).

E então, está convencida a incluir no seu armário?