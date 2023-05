Dicas de looks de inverno para madrinhas de casamento

Estamos em maio, no mês das noivas, e simultaneamente ingressando em uma das estações mais frias do ano: o inverno. Quando se trata de escolher uma roupa para um evento no frio, essa pode ser uma tarefa desafiadora. As baixas temperaturas podem complicar (e muito) a escolha do look perfeito para as madrinhas. Por isso conversamos com a stylist Juliana Guisilin para entender como as madrinhas podem agir com flexibilidade se adaptando ao Dress Code, ao mesmo tempo que se protegem de congelar!

Entenda o tipo de casamento

De acordo com a stylist, quando se trata de festa, é importante saber onde ela será realizada e se a noiva pede um Dress Code especial. “Festas de dia podem ter mais cores intensas, vibrantes, estampas maiores. À noite podem ter brilho, plumas”, concretiza.

Além disso, as festas no campo são diferentes das festas da cidade. “Pedem tecidos mais leves, podem ter mais fluidez, cores vibrantes, estampas mais florais”, aconselha.

Já as da cidade pedem por cores mais sóbrias, escuras e tecidos mais encorpados como o veludo, mas tudo depende do horário. “Hoje em dia é comum que as festas ocorram em um horário intermediário, e aí a gente pode brincar mais com o brilho e com tecidos mais encorpados”, reitera.

Escolhas de tecidos

“Falando de madrinhas especificamente, elas vão ter destaque no altar, então cabe escolher tecidos mais nobres, como o Musseline, Organza, Chiffon, Crepe, Veludo (que vai aquecer mais), seda, entre outros.”

A stylist também destaca que é legal escolher peças com caimento reto e plano.

Quais modelos priorizar?

Segundo Juliana, quando falamos de modelo, podemos pensar em mangas longas. “Mesmo que sejam tecidos mais fininhos como crepe, chiffon e musseline, a manga longa ja oferece uma camada de proteção extra”, afirma.

Use e abuse das terceiras peças

Casamentos no inverno devem unir o conforto e a elegância, e as terceiras peças são ideais para isso. “Normalmente, no altar as pessoas não sentem frio porque estão ali no calor da emoção, mas para o antes e depois o casaco de pelo, mais curto, pegando na altura da cintura, pode ficar super interessante”, defende Guisilin.

Capas e estolas: ainda usa-se muito estolas e capas, e elas são perfeitas para quem costuma sentir frio na altura dos ombros, pois ela protege especialmente a parte de cima dos braços.

Echarpes: também há quem goste de usar as echarpes, que são opções requintadas e chiques para se cobrir. “Uma echarpe quentinha que faça contraste de cor, ou entre em um tom e sobre tom, funciona”, recomenda. Ela aponta que elas podem ser de lã fina, lã de alpaca ou cashmere para ficar bem refinado.

Como deixar o vestido com sua cara?

É claro que existem noivas flexíveis que deixam as madrinhas terem livre-arbítrio para selecionar cor e modelo, entretanto a maioria das noivas escolhem com a intenção de deixar o altar mais uniforme.

“A forma mais viável de personalizar o vestido de madrinha, ou é mandar fazer sob medida de acordo com aquilo que você quer, ou adaptar ao seu estilo pessoal com os acessórios. De repente você escolhe um brinco que fale mais sobre sua personalidade, um colar, um bracelete, um calçado que entrem mais de acordo com sua personalidade do que o vestido em si”, argumenta a expert.

Tendências atuais para se inspirar

Pedimos à Juliana que ela reunisse tendências atuais de vestidos de madrinhas para inspirar. Confira:

Bastante brilho

Vestidos com capas ou caudas

Moda dramática

Flores na cintura: cintos com flores grandes ou tecidos costurados em formato de flor, ombros volumosos, não necessariamente bufantes e caudas longas se adequam ao estilo

Recortes, cintura marcada e assimetrias

Cores intensas e vibrantes e misturas de cores