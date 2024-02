5 tendências para casamento que devem bombar em 2024

Noivos e noivas de plantão: a ideia é sair do tradicional e apostar na última moda? Se a resposta for SIM, prepare-se! Conversamos com Fernanda Cruz, editora-chefe do ICasei para saber as principais tendências para casamento em 2024.

O boho, inspiração dos anos 1970, deve voltar com tudo e é indicado para cerimônias ao ar livre. Além do estilo de decoração, nos vestidos é o comprimento midi que deve bombar. Abaixo, explicamos mais sobre essas e outras tendências para casamento.

1) Casamentos hippies

Segundo o relatório de tendências Pinterest Predicts 2024, os casamentos devem trazer inspirações direto dos anos 1970. Ou seja, com uma pegada boho e com macramê, crochê, franjas e muitas flores. Aposta ideal para quem pensa em se casar ao livre.

2) A cor do ano da Pantone

Vale, sim, apostar na cor do ano 2024 da Pantone. O tom, batizado de Peach Fuzz, é indicado para quem quer realçar o toque romântico do evento. A cor pode abrilhantar a decoração, o convite, o buquê e até mesmo o look da noiva ou do noivo.

3) Vestidos de noiva desconstruídos

Modelos com laços, mais minimalistas, aplicações de flores e também comprimento mini – este último já bombando entre as celebridades como Larissa Manoela e Duda Reis. Quem também segue em cena são os decotes, transparências e as opções de macacões e calça.

4) Fotos analógicas

Desde o ano passado, muitos casais estão apostando em fotos com o flash estourado ou borradas. O estilo promete continuar em alta em 2024.

5) Trajes coordenados para os convidados

Uma aposta para 2024 é o dress code pré-determinado para os convidados. Vimos alguns exemplos de vídeos que viralizaram no TikTok. Em um deles, o casal escolheu uma cor única para todos os seus convidados usarem. O resultado fica incrível nas fotos.