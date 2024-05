Mês das noivas: 8 nail arts elegantes para casamento

Casamento à vista? Com o mês das noivas a todo vapor, não poderíamos deixar de trazer inspirações para o dia do casamento, especialmente quando se trata das unhas — que dão todo um destaque para as fotos do grande dia. Por isso, selecionamos 8 nail arts elegantes para noivas, para inspirar seu dia. Das francesinhas clássicas às unhas peroladas. Confira:

Unhas cromadas brancas

As unhas cromadas estão em tendências, e também são uma ótima aposta para o dia do casamento, dando um aspecto elegante e perolado para complementar a nova aliança. Para reproduzir, aplique uma camada de esmalte branco ou creme e, quando estiver seco, passe uma camada de pó cromado branco — ou, também, pode passar sombra metalizada branca. Para selar, finalize com um top coat transparente.

E se você quiser maiores inspirações de unhas cromadas (e um passo a passo de como fazer), siga o link para ver 7 inspirações e dicas Dani Trigas, nail artist é fundadora do Studio Psycho.

Unhas efeito degradê brancas

Para uma esmaltação mais clássica e elegante, que tal apostar no efeito degradê? A nail art nesse estilo promete trazer um toque de cor mas ainda deixar o destaque nas alianças! Comece aplicando uma camada de esmalte nude ou, inclusive, um rosa claro que imite a cor natural da unha.

Em seguida, com ajuda de uma esponja, faça o efeito degradê com esmalte branco, procurando sempre deixar bem misturada a linha de encontro entre as cores. Por fim, finalize com uma top coat transparente.

Francesinha clássica

Entre as esmaltações clássicas para o casamento está sempre a francesinha — elegante e pouco chamativa, o estilo se mistura perfeitamente para a ocasião. Para reproduzir, comece aplicando uma camada de esmalte nude ou rosado, mas se você preferir, você também pode deixar à mostra o tom natural de sua unha.

Em seguida, com um pincel fino e esmalte branco, faça o contorno da francesinha e preencha o esmalte. Para finalizar, aplique um esmalte transparente.

Mas, se você for uma noiva mais ousada e quiser sair das cores claras e brancas, você também pode apostar em uma francesinha com esmalte colorido.

Nail art branca e marmorizada

Está em busca de uma nail art mas ainda quer manter a elegância em jogo? O efeito marmorizado pode ser o ideal para o seu casamento! Comece aplicando um esmalte base, neste caso, em tons nude mas, se você quiser apostar no mármore clássico, pode começar com uma camada de esmalte branco.

Em seguida, com um palitinho de madeira, realize o efeito mármore, podendo utilizar um esmalte branco ou cinza. Para finalizar, aplique um esmalte transparente.

Unha branca com adereços

Se você não é das noivas que entram na onda do minimalismo, acrescentar adereços e pingentes pode ser uma boa alternativa para as unhas do casamento. Para reproduzir a esmaltação, aplique um esmalte nude e, em seguida, faça francesinhas brancas em todas as unhas.

Quando estiverem secas, é hora de aplicar os adereços, que podem ir desde laços até corações em 3D. Para aplicar, coloque um pouco de gel para as unhas por trás do adereço e posicione no local desejado, em seguida, coloque na cabine de luz de LED para garantir que a peça vá durar nas unhas.

Nail art dourada e brilhante

Não é apenas de branco que devemos fazer as unhas para o dia do casamento, as noivas também podem apostar nas unhas brilhantes para dar um toque a mais à aliança! Aplique uma camada de esmalte cintilante dourado nas unhas, deixando livres apenas os dedos indicador e anelar (o grande protagonista do dia, não é mesmo?).

Nas outras unhas, faça o design de uma francesinha com o mesmo esmalte. Para dar mais um toque de elegância, faça o desenho delicado de uma flor branca no canto das unhas e finalize com um esmalte transparente. Agora você está pronta para brilhar no altar!

Francesinha desconstruída com diamantes

Para quem quer um aplique mais delicado, sempre podemos apostar nos diamantes mini para as unhas – e eles ficam ainda melhores quando pareados com uma francesinha desconstruída! Comece passando um esmalte de base nas unhas, podendo optar pela transparência para destacar a cor natural das unhas ou um nude.

Quando estiverem completamente secas, pegue um pincel para nail art e comece a fazer o design das francesinhas desconstruídas, podendo apostar em apenas fazer o delineado ou, também, fazer o estilo na lateral. Se você ainda quiser complementar, com um boleador, faça pequenas bolinhas em círculo para assemelhar a uma flor.

Por fim, aplique o diamante onde preferir com gel para unhas e passe pela cabine de LED para assegurar.

Se você está à procura de novos itens para fazer as unhas em casa, siga o link!

Nail art com pérolas

As pérolas nas unhas podem ser grandes aliadas para trazer um toque de sofisticação, especialmente quando pareadas de uma esmaltação branca clássica. Comece aplicando uma camada de esmalte branco ou creme nas unhas e, se você quiser inovar mais um pouco, passe uma pincelada leve de esmalte com partículas cintilantes.

Assim que estiverem secas, selecione as pérolas que irão para unhas, priorizando sempre tamanhos delicados. Com gel para as unhas, aplique pérolas brancas e prateados no anelar, deixando espaço entre cada uma das aplicações. Por fim, passe as unhas na cabine de LED para assegurar os apliques.

Agora só resta complementar esses nail arts com a aliança!

