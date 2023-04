Inverno sem perrengue: 11 truques de styling para os dias frios

Não tem como negar: bateu o friozinho, a vontade é ficar debaixo do cobertor. Trabalho, faculdade e outros milhares de compromissos, entretanto, fazem a gente levantar da cama e ir atrás das nossas obrigações. A boa notícia é que não precisamos fazer isso sem estilo – ou, claro, conforto. Na verdade, existem dezenas de peças e truques de moda que te ajudam tanto no conforto quanto na beleza. Hoje, a Claudia traz alguns truques de styling para o inverno.

Terceira peça é essencial

Com as sobreposições, usando camisas ou casacos mais pesados por cima, um impacto visual é criado. “É válido ousar, experimentar, misturar. Pode parecer desconexo, mas pode fazer sentido e se tornar único”, diz Márcio Souza, modelo e especialista em moda, que alerta: “´É importante prestar atenção e ter cuidado ao misturar as cores e estampas para o seu look não ficar over.”

Se jogue em acessórios

Os acessórios são uma ferramenta para tornar seus looks mais complexos. “É possível diferenciar suas produções através deles. Touca de lã com cor mais acentuada, luva com dedos expostos e cachecol são exemplos disso. Vale usar a criatividade!”, afirma o profissional.

Moletom + Alfaiataria

Misturar dois extremos dá certo? Na moda, a resposta pode ser sim. O moletom, conhecido por sua casualidade e a alfaiataria, famosa por sua sofisticação, juntos tornam qualquer composição especial. “Além disso, também recomendo usar tênis, coturnos e até roupas esportivas.”

Mix de tecidos e texturas

Nem sempre as criativas de plantão ficam contentes com uma roupa toda trabalhada na mesma cor, com as mesmas texturas. Se você acha entediante tudo muito certinho, apostar em misturas é a solução para momentos frios.

Suéter nos ombros

Tem algo mais elegante do que um suéter nos ombros? Símbolo de sofisticação, você já deve ter visto milhares de filmes em que os personagens com maior poder aquisitivo apostam nisso. Para transmitir essa imagem, vale pontuar, é importante que o resto do look tenha a ver com isso.

Ponto de cor também cabe no inverno

Preto, marrom e branco aparecem com mais intensidade durante o frio do que outras cores. Se você usar um item mais alegre, seja uma bolsa, blazer ou sapato, por exemplo, já vai chamar atenção, sem muito esforço, por trazer essa diferença ao look

Meia em destaque

Nunca pensou em usar meia de cano alto por cima da sua calça? Chegou o momento! Para um visual atualizado, nada melhor do que usar e abusar de coisas que você nunca fez antes.

Segunda pele

Para dias mais frios, o segredo é investir em uma segunda pele. “Existe uma variedade no mercado, as térmicas são minhas preferidas quando aliadas às peças de nylon, conhecidas por bloquear o vento frio”, segundo Márcio. Ao estar mais aquecida por baixo, inclusive, você consegue escolher itens mais leves em cima, criando excelentes combinações.

Chapéu claro e roupa escura

Um look all black chama atenção por si só. Mas um complemento ótimo é o chapéu mais claro, que vai fazer total diferença na sua composição.