8 formas de trazer o brilho para o seu look do dia a dia

Uma boa notícia para quem gosta de brilho: mais do que nunca, ele deixou de ser exclusividade dos looks noturnos, e deve invadiras produções desta primavera. Peças brilhantes podem dar aquela animada em um dia cinza e no seu visual. E não, não é preciso restringir essas roupas a grandes eventos, dá para adequá-las às suas produções cotidianas.

Você pode ousar com um blazer prateado ou ser mais discreta, com paetês delicados, ou com cores neutras. De qualquer forma, a ideia é trazer peças brilhantes para um look que você possa usar no dia a dia sem medo.

Veja abaixo 8 formas de trazer o brilho para looks do dia a dia:

Só um pouquinho de brilho

Vamos começar pelo básico, uma blusa preta de paetês. Sem iridescência, aqui temos um look básico com uma peça brilhante delicada, elegante e fácil de combinar.

Na parte de baixo

Evoluindo um pouco, diferente do item anterior, esse look joga menos no seguro, mas segue ainda uma linha bem possível no dia a dia. A saia de paetês é o foco da roupa, e ganha ares casuais com a camiseta e o tênis. O brilho não causa tanto impacto por ser uma cor neutra.

Paetês metalizados

Subindo alguns níveis na escala do brilho, temos essa saia de paetê metálica. Ok, a gente sabe que na foto temos a it girl Olivia Palermo, mas ela está com um look bem usável no cotidiano, se você parar para analisar. As lantejoulas roubam a cena, porém, junto a elas temos uma bomber xadrez, uma blusa branca e um salto. É um look estiloso em um território seguro.

Continua após a publicidade

Brilho metalizado

Além dos paetês, tecidos metalizados são mais uma forma de inserir itens brilhantes sem exageros. Como vemos na imagem acima, uma saia midi plissada, com t-shirt, jaqueta de couro e botas douradas. Por mais que a saia seja o destaque, ela se mescla muito bem com as outras peças, tirando completamente o foco do brilho.

O mesmo vale para calças, olha só:

Sem medo do brilho

Que tal um blazer de paetês? Tudo que você precisa para usar durante o dia é compor a produção com itens básicos, como uma camisa ou camiseta e um jeans clássico.

Pés brilhantes

Começar pelos pés é outra grande pedida, principalmente se você ainda está se acostumando ao brilho. Sapatos com leitura clássica, como o Oxford ou mocassim, por exemplo, tornam o metalizado muito fácil de inserir até no look profissional.

Nem roupas ou sapatos? Invista em acessórios

Ah! Se ainda você quiser trabalhar o brilho de outra forma, pense em quais acessórios podem trazer o glam ao seu look. Bolsas, brincos, carteiras, tiaras de cabelo ou até mesmo sua maquiagem.