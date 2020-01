Angélica aposta em vestido rosa com decote, fenda e lingerie à mostra

A apresentadora Angélica, atualmente no ar com o reality show de ficção Best Cake dentro da novela A Dona do Pedaço foi a convidada desta sexta-feira (25) do Se Joga. Ela participou de brincadeiras e respondeu às perguntas de Fernanda Gentil, e o lookinho que ela escolheu para a ocasião chamou a atenção, também.

De longe, parece um inofensivo vestido-envelope cor-de-rosa, escolha segura para brilhar na telinha. Mas, de perto, não é que o vestido da grife carioca Eva é cheio das surpresinhas sexy?

Bom, no Instagram ela mostrou que o vestido tem uma fenda considerável, perfeita para mostrar a pinta icônica que ela tem na coxa.

Outro detalhe sexy e charmoso está no decote. É um V profundo, que alonga a silhueta.

–

Para ficar mais confortável, Angélica escolheu colocar a lingerie para jogo. De perto dá para ver que ela escolheu um sutiã rosinha, com tom parecido ao da pele dela.

–

De longe, parece um decotão, mesmo. Que espertinha!