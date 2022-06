Do arraial para o trabalho: 5 looks juninos ótimos para ambientes formais

Brasileiro ama tanto festa junina que comemora a data até o mês de agosto (somos a favor, viu?!). E para quem realmente gosta de entrar no clima, para além das comidas típicas de dar água na boca, também vale investir naquelas peças com inspiração caipira que deixam tudo mais divertido. O melhor? Para quem pretende ir do trabalho direto para o arraial, é possível, sim, montar looks que funcionem para ambos! A consultora de imagem e estilo Andressa Gomes dá as dicas.

Veja também: 24 ótimas sugestões de maquiagens e penteados para as festas juninas

Camisa xadrez é de lei!

Sabemos que o uso do xadrez é atemporal! A estampa sempre aparece nesse climinha de inverno e é a queridinha de todo mundo para a festa junina. “Temos que lembrar que cada ambiente de trabalho tem seu dress code, por isso, para combinar o xadrez podemos usar uma legging ou uma calça jeans com um blusão mais comprido. Temos uma diversidade bem bacana de estampas, podemos ir do tartan ao príncipe de Gales. Vai da escolha de quem veste”, pontua Andressa.

Toda de jeans

O jeans também é um tecido que funciona com o tema junino, e é muito bem aceito nos ambientes profissionais. Para entrar mais no clima, basta completar com alguns poucos acessórios assim que sair do escritório. “Um look todo jeans com calça, jaqueta e uma trança já dá um ar festivo, ou uma bandana e um coturno no pé, que te ajudam a incrementar ainda mais a referência no seu vestir”, orienta a especialista.

É de saia longa que eu vou!

Quer usar o xadrez para além da camisa? Então saiba que as saias longas trazem a formalidade necessária para o trabalho, mas sem perder o clima junino. “Saias mais longas ajudam a proteger do frio e combinadas com estampa xadrez, bota, blusa jeans e o penteado de sua escolha estão perfeitas para ir do trabalho para um arraial ou vice-versa”, sugere.

O Vestido não pode faltar

Vestidos mais longos com estampa xadrez também garantem seu look formal junino, sem que ninguém te repreenda no escritório.”As opções de xadrez que hoje temos no mercado são pied de poule (que é muito clássica e elegante), burberry, tartan, buffalo, madras, argyle, vichy e príncipe de Gales. Qualquer vestido longo com uma dessas estampas com uma jaqueta jeans por cima e uma bota garantem um look que não vai ter para ninguém nesse arraial”, garante.

Bota montaria para fechar o look

As botas de montaria são ótimas para enfrentar o frio e ainda te ajudam a se caracterizar com a roupa festiva de sua escolha. “Botas com salto alto, coloridas, as típicas country podem sim fazer parte, mas as que estão mais sendo usadas são as de montaria, que além de estilo proporcionam conforto”, ressalta.

Continua após a publicidade

Gostou de todas as referências, mas ainda não tem uma das peças para montar seu look? A gente montou uma vitrine perfeita para você. Confira:

1-Camisa Xadrez, Marisa, R$75,99. Compre aqui.

2- Camisa jeans, Renner, R$159,90. Compre aqui.

3- Vestido xadrez longo, AK by Riachuelo, R$139,90. Compre aqui.

4- Bota montaria café, Via Uno, R$188,99. Compre aqui.

5- Saia maxi tartã, WSLCN, R$103,01. Compre aqui.

6- Calça jeans skinny, Youcom, R$139,90. Compre aqui.

7-Calça legging preta, Fitss, R$29,90. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quinta-feira (22), e podem estar sujeitos a alterações.