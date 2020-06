19 produtos para fazer sua própria festa junina em casa

Você faz parte do grupo dos que amam festa junina e está triste porque não vai poder ir em nenhuma festa neste mês? Mas calma, antes de bater aquele apertinho no coração, lembre-se o arraiá não é definido por um lugar ou número de pessoas. Sendo assim, por que não aproveitar o isolamento para organizar as celebrações de São João em casa?

Para ajudar quem quer entrar no clima, selecionamos 19 produtos para preparar sua própria festa, com itens para decoração da mesa, preparação das comidas e, até, roupas e maquiagens temáticas. Confira:

1- Camisa xadrez Vichy, Renner, R$ 89,90*

2- Lenço em viscose estampa xadrez, Renner, R$ 69,90*

3- Saia curta estampada xadrez, C&A, R$ 89,99*

4- Camisa de manga longa em flanela xadrez, Youcom, R$ 119,90*

1- Paçoquita -16 unidades, Santa Helena, R$ 11,29*

2- Biscoito de Polvilho, Maravilha, R$ 5,99*

3- Mistura para bolo de milho, Dona Benta, R$ 5,69*

4- Pé de Moleque – 18 unidades, Yoki, R$ 8,90*

1- Pipoqueira, SEMP Fit, R$ 106,90*

2- Vinho Canepa Novísimo, R$ 46,94*

3- Cocada branca, DaColônia, R$ 7,39*

1- Bandeirinhas de papel – 10 metros, R$ 4,99*

2- Pipa em chita para decoração, R$ 23,90*

3- Bandeja de palha, R$ 21,90*

1- Palitos de bandeirinha para enfeitar – 30 unidades, R$ 14,90*

2- Saquinhos para pipoca – 10 unidades, R$ 7,90*

3- Varal de bandeirinhas para enfeite de mesa, R$ 23,90*

1- Batom mate Vermelhou, Quem Disse Berenice, R$ 39,90*

2- Lápis delineador para olhos preto, MAC Cosmetics, R$ 90*