Festa Junina: 5 tutoriais para improvisar fantasias de caipirinha em casa

Para você que está com tempo e/ou orçamento curtos ou que simplesmente prefere looks únicos e personalizados, uma ótima ideia na hora de providenciar as fantasias de caipirinhas das crianças para as festas juninas é partir para o DIY e fazer o máximo possível em casa.

Selecionamos cinco tutoriais que ensinam transformações e criações de peças de forma bem simples, com pouca costura, muita cola quente e uso de materiais bem baratinhos. São inspirações: você pode e deve adaptar o que é mostrado ao seu gosto e ao estilo dos pequenos.

Coloque a mão na massa – ou melhor, nos tecidos – e curta muito as quermesses juninas e julinas que ainda estão por vir!

Transformação de vestido estampado em traje de festa junina

Aquele vestidinho florido ou estampado da sua filha pode virar um traje de festa junina sem muita dificuldade. Basta aplicar um avental (que você mesma fará) e caprichar nos acabamentos com fitas de cetim.

Qualquer roupa + este avental = look junino instantâneo

Além de lindo, este avental tem duas vantagens importantíssimas: transforma qualquer look em junino (nem precisa ser vestido; calça jeans e camiseta branca já ganham ares festivos com ele) e pode ser adaptado para todos os tamanhos. Que tal fazer mãe & filha com ele?

Aplicações de tecido para calça e chapéu juninos

Tradicionalmente para meninos, mas totalmente aprovadas para meninas que não estejam na vibe de usar vestidinho, estas personalizações de calça e chapéu para a festa junina são bem rústicas e têm um resultado lindinho!

Vestido, saia e camisa que já estão no armário viram peças de festa junina

Com fitas, acessórios de armarinho (florzinhas, por exemplo), bastante cola quente e um pouco de costura, você consegue personalizar o que já está no armário para a próxima festa junina das crianças.

Retalhos para criar um avental junino

Prepare-se para colar muitos retalhos de fita e de feltro em um tecido simples e, como resultado, ter um avental caprichado que deixa qualquer vestido pronto para a quermesse.