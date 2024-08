Cabeceira de cama de casal: 12 projetos para se inspirar!

Além de garantir conforto, a cabeceira da cama também pode ser um item que traz informação de design para um quarto. Seja moderna, minimalista, rústica ou clássica, investir numa peça que traduza o estilo da decoração é uma ótima forma de garantir um ambiente mais elaborado.

A seguir, você confere projetos arquitetônicos com cabeceiras de texturas, desenhos, efeitos visuais e materiais diferentes para escolher qual combina mais com o estilo do seu quarto. Confira!

1) Aconchego moderno

Tons terrosos e alaranjados trazem harmonia para este projeto do escritório BMA Studio. O desejo pelo aconchego foi complementado pela cabeceira estofada, que preenche todo o perímetro da parede, e os pendentes laterais com luz quente.

2) Clássico e delicado

Aqui, a intenção das arquitetas era não fugir do clima de bem-estar e sutileza que percorre todo o apartamento. A cabeceira em tecido quebra o excesso de branco juntamente com o painel de madeira ripado que toma conta de uma das paredes. Para trazer um toque de cor, foi inserida uma dupla de móveis de cabeceira em laca verde.

3) Aposte nas texturas

Para conquistar um estilo clean e moderno, foi proposta uma cabeceira de pastilha de mármore travertino bruto – mosarte, e nas laterais espelho – de fácil manutenção por se tratar de uma casa de veraneio. Os espelhos também foram usados para aumentar o ambiente. Ocupando boa parte do cenário, a cabeceira mede 2.10mx2.61m.

4) Inspiração natural

Este quarto planejado pela Korman Arquitetos traz a natureza por meio do verde e da estampa com flores – muito parecidas com os arranjos presentes no móvel de cabeceira. A própria cabeceira da cama é um mix de madeira com palhinha, garantindo a atmosfera orgânica.

5) Estilo geométrico

Por que não brincar com as estampas também na cabeceira? Nesta suíte, o tom de azul claro das paredes norteou a decisão do tecido da peça – o padrão geométrico traz uma composição alegre entre o cinza, verde e branco.

6) Abraçando o inusitado

Neste projeto do escritório Korman Arquitetos, das arquitetas Ieda e Carina Korman, as profissionais comprovam como é possível fugir do óbvio até nos detalhes. O grande destaque do quarto está exatamente na cabeceira de cama: a peça é feita de madeira de demolição tratada e apresenta uma pintura rústica e abstrata, elaborada pela própria Ieda. “Essa cabeceira concedeu um mix de cores e texturas em seus veios aparentes que acabaram fazendo toda a diferença no conjunto, deixando o dormitório com sua própria identidade dentro do projeto”, detalha a profissional.

7) Sobriedade elegante

Neste espaço, a textura e o tom quente da madeira envolvem o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora. Para contrastar com o revestimento rígido, a cabeceira escolhida para este quarto projetado pelo escritório MA Interior Design é estofada em tecido de linho na cor cinza, que oferece um toque de equilíbrio. A peça é feita em laca e foi posicionada ao fundo da cabeceira em tecido, contribuindo para um efeito visual intrigante.

8) Um toque colorido

Na suíte principal do apartamento do próprio arquiteto Bruno Moraes, do escritório BMA Studio, o clima rústico está presente nos materiais, mas o contraste moderno é garantido por meio da escolha da cabeceira de lambri verde. O piso de madeira de demolição cumaru e os tijolinhos aparentes evocam um clima aconchegante.

9) Espaço pequeno com personalidade

A ausência de armários ao lado da cama desta suíte principal revelou-se uma considerável vantagem, uma vez que permitiu que o arquiteto Bruno Moraes, autor do projeto, centralizasse a cama e adicionasse duas mesas laterais. Outras soluções ajudaram a vencer as dimensões compactas, como o uso de uma cabeceira com espessura mínima, concebida com medidas suficientes para sustentar uma obra de arte, posicionada atrás da cama.

10) Textura refinada

Neste projeto do escritório MA Interior Design, a cabeceira se estende até o teto e é dividida em painéis verticais, que criam uma sensação de amplitude e organização. O piso em madeira clara em padrão espinha de peixe harmoniza com a suavidade da cabeceira, criando um ambiente convidativo.

11) Funcionalidade

Com um recuo no painel da parede e uma cabeceira estofada, este dormitório projetado pelo escritório Patricia Penna Arquitetura & Design ganhou uma atmosfera descontraída, juntamente com as luminárias em formatos orgânicos. Na cabeceira é possível encontrar tomadas e interruptores para deixar o ambiente mais funcional.

12) Décor com leveza

Pensando na leveza de uma casa de veraneio, a arquiteta Patricia Penna buscou trazer um toque delicado e e sensorial para este projeto. Nele, a fibra natural também aparece na cabeceira da cama, assim como no guarda-roupa com portas. Executada em trama de “malacca”, sua forma sinuosa remete às ondas do mar e ratificam o mood de conforto do quarto.

