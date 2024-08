Como limpar o fogão de forma impecável? Veja dicas de experts

O fogão é um dos protagonistas da rotina na cozinha — até porque, é nele que preparamos a maior parte das refeições do dia. Porém, na hora de limpar o fogão, bate a dúvida: qual a melhor forma de fazer isso, tendo o mínimo de trabalho possível?

Pensando nisso, CLAUDIA ouviu as dicas de duas experts no assunto: Ana Paula Freitas Margonari, franqueada da rede de limpeza residencial e empresarial Maria Brasileira, e Adriana Saeka, especialista em limpeza da Ecoville em Canoas (RS). Confira:

Com que frequência limpar o fogão?

Adriana recomenda que a limpeza seja feita sempre que o fogão for utilizado. “Sabemos que nem sempre sobra tempo para fazer uma limpeza completa. Então, procure retirar a sujeira mais ‘grossa’, como restos de comida e líquidos que escorrem durante o preparo das refeições, diariamente. O ideal é fazer isso no final da tarde para evitar que o eletrodoméstico passe a noite e parte do dia seguinte sujo, já que o acúmulo de resíduos pode provocar entupimentos nos queimadores, o que aumenta o tempo de preparo da comida e reduz a eficiência no consumo de gás“.

Ana Paula lembra que ao menos uma vez por semana o fogão precisa ser limpo, até por uma questão de saúde. “Esse é o local onde se produz comida, tem uma matéria orgânica que fica ali e precisa ser retirada para não gerar bactérias e fungos”.

Como limpar o fogão?

O primeiro passo é verificar se o fogão ainda está quente e, no caso dos modelos com acendimento automático, se está fora da tomada, para evitar choques. Desligue também o registro de gás para não correr o risco de vazamento quando for limpar os botões.

“Comece retirando as grades, os queimadores e os botões. Coloque-os numa bacia com água morna e detergente neutro para ir amolecendo a gordura. Se o fogão não estiver muito sujo, apenas o detergente neutro é suficiente para a limpeza da superfície. Use um pano de microfibra umedecido com água ou o lado amarelo da esponja. Seque bem. Para dar um melhor acabamento, use papel toalha, que não deixa aqueles pelinhos e realça o brilho”, recomenda a profissional da Ecoville.

O ideal é seguir uma ordem de limpeza, até para evitar retrabalho. “Comece de cima para baixo, desde a tampa, passando pelo bocal, forno, até os pés“, indica a especialista da Maria Brasileira.

Outra dica é não usar produtos de limpeza pesada, que podem corroer ou manchar as superfícies de metal, objetos pontiagudos, como facas, ou materiais ásperos, que podem causar arranhões e danificar a estrutura do eletrodoméstico.

Pode usar “misturinhas” para limpar o fogão?

Na limpeza, é comum fazer “misturinhas” que prometem ajudar a retirar sujeiras difíceis – mas ambas experts não indicam utilizá-las no fogão.

“De jeito nenhum! A maioria dos fogões são de inox ou vidro temperado e a fibra pode riscar. Se estiver muito sujo, use um desengordurante próprio para fogões e também a linha de saponáceos cremosos”, diz Ana Paula.

“É muito comum ver dicas de misturinhas usando limão, bicarbonato de sódio, vinagre e até pasta de dente. Usar essas receitas caseiras é um grande erro. Quando misturamos diversos produtos, podemos gerar gases tóxicos e provocar reações alérgicas. Além disso, naquele momento, pode parecer que a limpeza foi eficaz. Contudo, a médio prazo, as misturinhas podem causar danos irreversíveis nas superfícies onde foram aplicadas”, alerta Adriana.

Como remover sujeiras difíceis?

Se aquela mancha ou crosta não sai facilmente, aplique desengordurante e água morna nas áreas mais afetadas, deixando agir por 20 minutos. Depois, faça a limpeza normalmente, com pano de microfibra ou o lado macio da esponja. Ao final, basta secar com papel toalha.

Vale forrar a superfície do fogão com papel alumínio?

É comum ver adeptos de cobrir a superfície do fogão com papel alumínio, para que a sujeira caia ali e se possa demorar mais tempo para realizar a limpeza. Adriana afirma que não vale a pena. “Essa alternativa não é eficaz. Em fogões com superfície em inox, por exemplo, o papel alumínio deixa manchas que não são possíveis de remover. Além disso, por ser um bom condutor de calor, quando o papel alumínio entra em contato com o fogo, pode gerar queimaduras ou até incêndios em casa, caso não seja controlado com rapidez.”

Como manter o fogão limpo por mais tempo?

Manter as panelas tampadas quando estiver cozinhando, para evitar respingos de gordura, é uma dica valiosa para deixar o fogão limpo por mais tempo. Mas a limpeza frequente é a chave, diz a especialista da Ecoville. “De preferência a cada uso. Sujeira acumulada por muito tempo é mais difícil de tirar e pode danificar ou manchar as superfícies“.

