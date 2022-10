Transparência nos looks de trabalho? 7 formas discretas de usar

Atualizado em 20 out 2022, 15h16 - Publicado em 21 out 2022, 08h49

Por Raíssa Basílio Atualizado em 20 out 2022, 15h16 - Publicado em 21 out 2022, 08h49

É possível usar transparência nos looks de trabalho? Apesar de rendas e tule serem sinônimos de sensualidade, já que são comuns em lingeries e peças com uma boa dose de sensualidade, a verdade é que é sim possível usar de maneira mais discreta e que se adeque a diferentes ocasiões!

Falando especificamente de roupas com transparência, essa moda vem forte nos tapetes vermelhos e semanas de moda. Celebridades conseguem dominar praticamente qualquer look, mas e quanto a nós, meras mortais, como usar essa tendência no dia a dia? É uma grande questão e, felizmente, solucionável.

A melhor maneira de usar roupas transparentes é, obviamente, como você se sentir melhor. Há formas mais discretas, ótimas para deixar o look mais romântico e moderno, dependendo da combinação, ou ousadas, vai do seu gosto. Confira 6 inspirações:

Transparência no look de trabalho: cuidado com a lingerie

As roupas íntimas podem ser fundamentais na missão de usar transparência de uma forma mais delicada. Corseletes, bralette e regatinhas de cetim funcionam bem, e não mostram tanto o corpo.

Elegância com um toque romântico

As camisas transparentes vão muito bem com algo de cintura alta, como calça ou saia, dessa forma você não deixa muita pele à mostra. As peças transparentes estampadas criam um balanço, trazendo um ar mais romântico.

Sobreposições são bem-vindas!

Você também pode investir em camadas para obter uma cobertura estratégica, como uma blusa transparente com um top longo ou blazer.

Ou, ainda, com vestidos:

Peças básicas podem ser ideais

Outra dica que pode ser interessante: usar peças mais básicas contrabalanceando a transparente. Como a maioria das coisas na moda, encontrar o equilíbrio certo é o ideal.

Muito ousado? Aposte em tons de nude

Peças com transparência na cor preta, por exemplo, tem uma pegada mais ousada. Vale investir em tons de nude nessas horas, que passam ainda mais elegância.

Transparência apenas nos detalhes

Ainda está em dúvidas? Você também pode apostar em peças que tenham transparência apenas nos detalhes, como nas mangas ou colarinhos.